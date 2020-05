Kappeln : Gemeinschaftsschule an der Schlei: Wie soll der Anbau aussehen?

Der Arbeitskreis diskutiert über die ersten Pläne und Entwürfe.

von Rebecca Nordmann

24. Mai 2020, 17:34 Uhr

Kappeln | Die Inspiration ist ganz offenkundig vielfältig und hat zudem eine ganz authentische Basis: Um sich der Entscheidung, wie der Anbau der Gemeinschaftsschule aussehen könnte, langsam zu nähern, traf sich unlängst der eigens deshalb gegründete Arbeitskreis des Nahbereichsschulverbands. In der Mensa der Schule hörten die Mitglieder zwei anschauliche und schulalltagsnahe Vorträge zum Thema und befassten sich im Anschluss mit vier Varianten, die ein Architektenbüro bereits entworfen hatte. Entscheidungsreif war die Sache am Ende zwar noch nicht, aber es gab eine klare Tendenz. Und man einigte sich darauf, nun die Meinungen der Schüler, Lehrer, Eltern und anderen Politiker einzuholen.

Mit Jörg Haltermann und Jan Eric Becker hatte der Arbeitskreis zwei Lübecker Schulleiter eingeladen, die gleichzeitig frische eigene Erfahrungen mit Schulneubau gemacht haben und gleichzeitig für das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein (IQSH) als Schulentwicklungsberater tätig sind. Und während Haltermann sich der „Schule der Zukunft“ eher in der Theorie näherte und perspektivische Sätze sprach wie „Eine Schule zu groß zu bauen, wird schwer“ oder „Räume können nie zu viele da sein“, zeigte sich Becker von der praktischen Seite. Er baut aktuell seine Grund- und Gemeinschaftsschule neu auf – ein Millionenprojekt, das – kurz gesagt – auf Multifunktionalität, Qualität, Eigenverantwortlichkeit und Offenheit setzt. „Schule kann man nicht nur bis 13 Uhr denken“, sagte Becker. Und: „Schule muss eine einladende Lebenswelt sein, in der die Kinder sich verwirklichen können.“ Schulen mit langen Fluren ohne Aufenthaltsqualität gehörten in die Vergangenheit, Schulen mit echter Raumstruktur, ohne dass diese Struktur gleichzeitig in der Nutzung einenge, in die Zukunft.

Vielleicht auch in die Zukunft der Gemeinschaftsschule. Das Hamburger Architekturbüro Johannsen, das bereits die Süderbraruper Nordlicht-Schule entworfen hatte, legte dem Arbeitskreis jedenfalls vier Varianten vor, wie der Anbau in der Hindenburgstraße aussehen könnte. Für Architekt Matthias Johannsen galt dabei folgende Prämisse: „Sie haben Zubaubedarf, gleichzeitig könnten wir Krankheiten des Bestandes mitlösen.“ Es ist die viel beschworene Verzahnung von Raumplanung und pädagogischem Hintergrund, die Verbandsvorsteher Helmut Andresen so wichtig ist und die alle Redner bis hierher betonten. Johannsen sprach von Verbindungswegen und Orientierung und davon, „was zwischen den Räumen passieren kann“.

Die Varianten sollten Diskussionsgrundlage sein. Sie unterschieden sich in erster Linie in der Platzierung des Anbaus und in der Sortierung der Räume, identisch war der zusätzliche Platz von etwa 1100 Quadratmetern. Helmut Andresen stellte klar, dass diese Größenordnung von mehreren Seiten in gleicher Weise festgestellt worden sei – „sonst ist Unterricht nur mit Einschränkungen möglich“. Bürgermeister Heiko Traulsen sprach ebenfalls von einem Fakt und sagte: „Für mich geht es nur noch darum, wie es umgesetzt wird.“ Vor einem halben Jahr hatte das noch anders geklungen – damals hatte Traulsen die Schülerzahlen angeführt, die seiner Ansicht nach „nicht unbedingt dafür sprechen, dass man anbaut“. Schulleiterin Britta Pichatzek war derweil sicher: „Falls wir irgendwann leere Räume haben sollten, wird anderer Bedarf dafür entstehen.“

Auf die größte Begeisterung traf indes die Variante, die vorsieht, Fachräume direkt an die Mensa anzudocken und so einen geschlossenen Durchgang zu ermöglichen. In wenigen Wochen soll der Schulverband tagen. Bis dahin hofft Helmut Andresen auf ein tragfähiges Stimmungsbild aller Beteiligten – damit vielleicht das wahr wird, das Jörg Haltermann so umschrieb: „Eine Schule ist immer ein Aushängeschild einer Stadt.“