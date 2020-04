Polizeieinsatz in Kappeln : "Geburtstagsfeier": Hitlergruß am Kappelner Hafen

Die Polizei löst Gruppe mit 15 bis 20 Personen auf.

21. April 2020, 14:25 Uhr

Kappeln | Die Polizei wurde am Montagabend, 20. April, gegen 18.30 Uhr auf eine größere Personengruppe am Hafen in Kappeln aufmerksam gemacht. Die Beamten trafen auf 15 bis 20 Personen, die merklich alkoholisiert waren und der Polizei verbal aggressiv entgegentraten.

Sie zeigten den Hitlergruß und riefen "Sieg Heil"

Die Gruppe kam der Aufforderung durch die Beamten, den Platz zu verlassen, nicht nach. Sie erklärten, sie würden "Geburtstag" feiern und zeigten, als sie erneut aufgefordert wurden, sich zu entfernen, nahezu geschlossen den Hitlergruß und riefen "Sieg Heil". Am 20. April 1889 wurde Adolf Hitler geboren. Die eingesetzten Polizeibeamten forderten Unterstützung an, die aus Süderbrarup, Damp und Glücksburg am Einsatzort eintrafen.

Aggressiv und uneinsichtig

Ein 20-Jähriger lief aggressiv und drohend auf zwei Polizeibeamte zu. Die Polizisten überwältigten ihn und nahmen ihn in Gewahrsam. Der Rest der Gruppe zeigte sich weiterhin uneinsichtig. Erst als ein 25-Jähriger, der sich als Rädelsführer hervortat und die Menge aufwiegelte, ebenfalls in Gewahrsam genommen und ein hinzugerufener Diensthund eingesetzt wurde, löste sich die Gruppe auf. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, ist aber weiterhin dienstfähig.

Fotos und Filmaufnahmen gesucht

Die Ermittler suchen nun Personen, die die Geschehnisse möglicherweise gefilmt haben. Diese werden gebeten, die Aufnahmen, auch anonym, zu übersenden. Das Hinweisportal ist dafür unter dem Stichwort: "Personen zeigen Hitlergruß in Kappeln" ab sofort freigeschaltet unter: sh.hinweisportal.de/kappeln

Zeugen werden gebeten, sich zu melden

Zeugen werden zudem gebeten, sich beim Kommissariat 5 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg unter der Telefonnummer 0461/484-0 zu melden. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt.

