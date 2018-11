White Dinner in Kappeln : Ganz in Weiß auf einer Wiese an der Schlei

Zum zweiten Mal findet in Kappeln ein „White Dinner“ statt – am 25. August hinter dem Museumshafen.

18. August 2018, 13:00 Uhr

Der letzte Sonnabend im August – das ist der Termin für das „White Dinner“. „Und eigentlich“, sagt Sabine Mau, „war uns sofort nach der Premiere im vergangenen Jahr klar, dass wir das gerne wiederholen möchten.“ Wir – das ist ein Zusammenschluss aus sechs Kappelnerinnen, die sich die „Samstagsfrauen“ nennen und vor einem Jahr etwa 100 Menschen, jüngere und ältere, Einheimische und auch ein paar Auswärtige, für ihr „White Dinner“ begeistern konnten.

Und genau deshalb, weil es damals so gut geklappt hat, hält man an den bewährten Abläufen fest: Der Ort bleibt derselbe – die grüne Wiese hinter dem Museumshafen. Heike Villbrandt, ebenfalls Organisatorin, findet den Platz optimal. „Die Kulisse ist schön und bietet einen tollen Rahmen für unser besonderes Picknick“, sagt sie. Und für dieses Picknick gelten eben auch besondere Regeln: Jeder bringt alles mit, was er benötigt – Tische, Stühle, Tischdecke, Deko, Kerzen, Geschirr, Besteck, Blumen – alles in Weiß. Auch bei der Garderobe der Teilnehmer soll Weiß die vorherrschende Farbe sein. Bei Essen und Getränken, die ebenfalls jeder selber mitbringt, sind die Vorgaben natürlich nicht ganz so strickt. Ob Weiß- oder Rotwein spielt keine Rolle.

Die Veranstalterinnen stellen neben dem Platz, den sie von der Stadt gemietet haben, auch Toiletten. Die Teilnehmer werden allerdings gebeten, am Ende des Dinners alles das, was sie mitgebracht haben, auch wieder einzusammeln und mit nach Hause zu nehmen. Heike Villbrandt erinnert sich: „Das hat beim ersten Mal aber auch super funktioniert.“

Hinter dem „White Dinner“ verbirgt sich die Idee, in einer Runde, in der man sonst vielleicht nicht so oft zusammenkommt, und in einer speziellen Atmosphäre gemeinsam zu essen und Gespräche zu führen. Es ist eine private Initiative, und das soll es auch bleiben, deshalb versteht sich das „White Dinner“ auch nicht als Konkurrenz zu anderen Veranstaltungen oder zur Gastronomie. Und klar ist auch: Bei strömendem Regen findet die Sache nicht statt.

Anmeldungen sind nicht nötig, am Sonnabend, 25. August, fällt gegen 17 Uhr der Startschuss, wer später dazustößt, ist genauso gern gesehen. Sabine Mau sagt: „Es war beim ersten Mal so eine tolle Atmosphäre, die Leute haben sich wirklich etwas einfallen lassen, um es zu etwas Besonderem zu machen.“ Und eben das soll bei der zweiten Auflage wieder klappen.