„White Dinner“ in Kappeln : Ganz in Weiß am Ufer der Schlei

Eigentlich ist die Rasenfläche da irgendwo zwischen Museumshafen und Cremilk eben nicht mehr als das. Eine grüne Wiese, an der man vielleicht vorbeiläuft oder mit dem Rad vorbeifährt. Auf jeden Fall bietet sie nicht viel Grund, um Halt zu machen. Am Sonnabendabend war das allerdings völlig anders. Da war das Grün des Rasens auch nicht mehr die vorherrschende Farbe. Weiß war angesagt, Beige und ein helles Grau waren auch noch geduldet: Knapp 100 Menschen saßen dort auf der Wiese an mehreren Tischen verteilt, sie aßen und tranken gemeinsam. „White Dinner“ – so hieß das, was dort erstmals stattfand, und für die kleine Gruppe der Initiatorinnen waren Teilnehmerzahl, Ablauf und Atmosphäre genau so wie sie sein sollten.

„So haben wir uns das gedacht“, sagte Ideengeberin Heike Villbrandt, als das „White Dinner“ an der Schlei etwa eine Stunde alt war. Jeder Gast hatte eigene Tische und Stühle mitgebracht, weiße Tischdecken, weißes Geschirr, Essen und Getränke, Servietten, Kerzen, Windlichter, Lampions, Luftballons, Blumengestecke – alles in Weiß. Es gab Suppe, Quiche, Salat, Käse, Weintrauben, Süßspeisen, Wein (auch in Rot), Bier, Wasser. Manche saßen separat am Zweiertisch, andere hatten ihre Tische zu einer langen Tafel aneinander gereiht. „Natürlich wussten wir nicht, ob es funktionieren würde“, sagte Villbrandt. „Und wir dachten, wenn es 20, vielleicht 25 Leute werden, freuen wir uns. Aber 100? Das ist wirklich großartig.“ Die Kappelnerin hatte selber vor einer Weile in Hamburg bei einem „White Dinner“ teilgenommen, seitdem trug sie den Gedanken, so etwas auch in Kappeln umzusetzen, mit sich herum. Gemeinsam mit fünf Mitstreiterinnen nahm die Sache langsam Gestalt an – jetzt folgte die Premiere. Und dabei waren die Organisatorinnen nicht gänzlich frei von Sorgen. Sabine Mau etwa betonte: „Uns war klar, dass das für alle, die kommen wollten, mit Vorbereitung verbunden war. Aber manche haben sich zusammengeschlossen, so wurde der Aufwand für den einzelnen geringer.“

Und tatsächlich hatte sich am Sonnabendabend ein zwar nicht farblich, aber altersmäßig sehr buntes Publikum gefunden, das miteinander für eine sehr entspannte Atmosphäre sorgte. Heike Villbrandt war aber noch etwas aufgefallen: „Manche haben sich richtig herausgeputzt“, sagte sie. „Das finde ich besonders schön.“ Einige der Herren trugen einen sommerlich-hellen Hut, die Damen weißen Haarschmuck oder sogar einen Spitzenschirm. Überhaupt erregte die Dinner-Gesellschaft mit ihrer äußeren Erscheinung jede Menge Aufsehen: Urlauber auf ihrem Abendspaziergang verlangsamten deutlich ihr Schritttempo als sie sich der Gruppe näherten, manche blieben sogar stehen, trauten sich aber nicht zu fragen, was dort eigentlich geschah.

Die Erstauflage des „White Dinner“ an der Schlei verbuchten die Initiatorinnen am Ende auf jeden Fall als Erfolg – und als Ansporn, auf die Premiere im nächsten Jahr eventuell die Wiederholung folgen zu lassen. Damit die Wiese zwischen Museumshafen und Cremilk an einem Spätsommerabend wieder ihre vorherrschende grüne Farbe einbüßen wird.

erstellt am 28.Aug.2017 | 07:00 Uhr