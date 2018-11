Kappeln : Für mehr Kindersicherheit im Auto

Unterrichtsstunde von Verkehrserzieher Rolf Greulich über den richtigen Sitz für den Nachwuchs trifft auf großes Interesse.

von Ursel Köhler

30. November 2018, 19:04 Uhr

Kappeln | Ein Kindersitz fürs Auto gehört zur Grundausstattung jeder Familie mit Kindern. Aber nur ein wirklich passender und richtig eingebauter Sitz bringt den erhofften Schutz. „Kinder sicher im Auto“ – um dieses Thema ging es in einer Unterrichtsstunde mit Rolf Greulich aus Grödersby, einst Polizeihauptkommissar – veranstaltet von der Stadt Kappeln, dem Verein „Frauenzimmer“, der Polizei und dem ADAC.

Ein wichtiges Thema, denn jährlich werden in Deutschland über 10 000 Kinder bei Unfällen im Auto der Eltern oder Großeltern verletzt oder sogar getötet. Viele, so Greulich, erleiden schwere Verletzungen, weil ihre Sitze falsch installiert oder weil sie nur mit dem Fahrzeuggurt für Erwachsene gesichert waren. Ins Rathaus waren Eltern mit ihren Kindern – viele mit Migrationshintergrund – gekommen, um sich zu informieren, wie man es richtig macht. Bei alledem verhehlte Greulich nicht, dass es komplizierte gesetzliche Vorschriften und eine große Auswahl an Kindersitzen gibt.

Es ging während der Unterrichtsstunde nicht nur um Theorie, sondern auch um Praxis. Da wurde gezeigt wurde, wie Anschnallfehler vermieden werden. Kindersitze – von der Babyschale bis zum „mitwachsenden“ Sitz – seien für Kinder bis zum zwölften Lebensjahr beziehungsweise bis zu einer Körpergröße von 1,50 Meter erforderlich, so der ehemalige Polizist. Kindliche Proteste, man sei doch kein Baby mehr, dürfen Eltern nicht gelten lassen – im Interesse der Sicherheit der im Auto mitfahrenden Jungen und Mädchen. Auf keinen Fall dürfen Kindersitze „lose“ im Auto stehen, sie müssen fest montiert werden. Eine Sicherung nur mit Gurten wie für Erwachsene sei fahrlässig und berge ein hohes Verletzungsrisiko in sich. Auf keinen Fall sollten Kinder, die von den Eltern zum Kindergarten oder zur Schule gebracht werden, einen Ranzen oder Rucksack auf dem Rücken tragen. Der gehöre während der Fahrt in den Kofferraum und dürfe erst, wenn die Fahrt beendet sei, an- oder umgeschnallt werden. Und es gab noch viele andere wichtige Hinweise, die Rolf Greulich den Eltern dringend ans Herz legte. Er wies auch darauf hin, dass die Autohersteller erst seit wenigen Jahren die Belange der Kinder im Interesse von einem Mehr an Sicherheit berücksichtigen.

Zu den aufmerksamen Zuhörern gehörte Stefanie Hübner, deren dreijährige Tochter Emilia Ayleen bei Autofahrten natürlich Platz auf einem Kindersitz nimmt. Aber auch Kappelns Bürgermeister Heiko Traulsen hörte aufmerksam zu. Schließlich ist sein vier Monate alter Enkel des öfteren Mitfahrer. Christian Lutter, seit 2013 Leiter des Polizeireviers Kappeln mit 45 Mitarbeitern, gehörte ebenfalls zu den aufmerksamen Zuhörern. Nicht nur aus beruflicher Sicht weiß er, wie wichtig dieses Thema ist, er hat auch ein persönliches Interesse: Auch er wird demnächst Großvater und will dann alles richtig machen. Wichtig sei, waren sich alle einig, die Eltern für mehr Sicherheit für Kinder im Auto zu sensibilisieren.