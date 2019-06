Arnis-Kappelner Heimatspiel : „Für die Freiheit der Meere“

Der Vorverkauf für die Aufführung von „Der Kampf um Schleimünde“ am 11. August läuft.

von Doris Smit

28. Juni 2019, 18:00 Uhr

Arnis | Eine spannende Geschichte, prächtige Kostüme und 25 gut gelaunte Darsteller – die Proben für das zweite Arnis-Kappelner Heimatspiel sind schon weit fortgeschritten. „Der Kampf um Schleimünde“ wird am Sonntag, 11. August, ab 18 Uhr in der Werfthalle von M&P aufgeführt. Der Vorverkauf hat begonnen.

Ende des 18. Jahrhunderts: Seit der Gründung im Jahr 1667 hat sich Arnis prächtig entwickelt und ist ein bedeutender Handelsort geworden. Aber die Stimmung ist getrübt, denn die Verlandung der Schleimündung ist ein riesiges Problem. Im Arnisser Mühlenhaus treffen sich Reeder und Honoratioren und besprechen den Ernst der Lage. Als sich die Situation weiter zuspitzt, das Ein- und Auslaufen immer schwieriger wird und die Stadt Schleswig sich nicht zuständig fühlt, kommen im Februar 1793 die Arnisser mit den Kappelner Schiffern zusammen und diskutieren – wie gewöhnlich – lebhaft. Dabei wird im Arnisser Schifferhaus unter anderem der Grundstein für die 1795 gegründete „Combinierte Schiffergesellschaft zu Kappeln und Arnis“ gelegt, und ein dänischer Hafenbaumeister kann mit seinem Plan zu einer Befestigung aus Stein die Schiffergesellschaft überzeugen.

Turbulent geht es zu – bei der Probe in der ehemaligen dänischen Schule. Reeder Klinck, energisch in Szene gesetzt von Ingo Gulbins, führt das Wort. „Klinck ist eine wichtige Persönlichkeit für Arnis. Er hat das Arnisser Rathaus erbaut, und seinen Grabstein findet man auch heute noch auf dem Friedhof“, verrät Regisseurin Elke Horn, die auch zuständig ist für die plattdeutschen Passagen. Überhaupt findet man die meisten Personen wirklich in der Historie der kleinen Stadt. Ihr Mann, Autor Hendrik Horn, berichtet: „Wir haben die Geschichte nicht abgeändert, aber an einigen Stellen, sagen wir, noch etwas interessanter gemacht.“

Und interessant und kurzweilig ist das Heimatspiel in fünf Bildern wirklich. Die Spielfreude ist den zahlreichen Darstellern anzumerken, genau wie allen Mitwirkenden der Spaß an der Sache mit ihren vielen Details und kleinen Nebenschauplätzen. Neben Hendrik Horn hat der Historiker und gebürtige Arnisser Nicolaus Schmidt als Autor mitgewirkt. Er wird bei der Vorstellung als Marktschreier durch das Geschehen führen. Und am Ende wird gesungen und gefeiert – eine Hochzeit und ein Jahrhundertbauwerk, das bis heute wichtig ist und Bestand hat: „Für die Freiheit der Meere!“, rufen Arnisser und Kappelner gemeinsam.

Karten für „Der Kampf um Schleimünde“ am 11. August um 18 Uhr in der Werfthalle gibt es im Arnisser Rathaus, in der Lütt Arnis Butik und in Kappeln in der Buchhandlung Gosch zum Preis von 7 Euro.