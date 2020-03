Tradition in Kappeln : Fünf neue Mitglieder für der Sandbeker Beliebung

Jahresversammlung der Beliebung im Feuerwehrgerätehaus

24. März 2020

Kappeln | Vorbildlich an der Satzung orientiert verlief die Jahresversammlung der Sandbeker Beliebung im Stutebüller Feuerwehrgerätehaus, zu der die Vorsitzende Birte Wroblewski noch vor den strengen Einschränkungen verbunden mit dem Coronavirus wieder ein volles Haus begrüßen konnte. Sie eröffnete die Versammlung nach der Kaffeerunde. Nach der Zustimmung zum Vorjahresprotokoll hatte die Vorsitzende eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Sie musste feststellen, ob alle männlichen Mitglieder unter 65 Jahren erschienen waren, oder sich bei Fehlen vorher entschuldigt hatten. Die Beliebung erhebt keinen Mitgliedsbeitrag. Deshalb sind alle männlichen Mitglieder laut Satzung verpflichtet, zu den Versammlungen zu erscheinen. Fehlen sie unentschuldigt, müssen sie eine „Brüche“ (Strafe) von 5 Euro leisten. Diesmal fehlten fünf Mitglieder. Die Beliebungskasse wird somit durch 25 Euro gestärkt.

Das freute die Kassenwartin Carmen Nissen, die anschließend den Kassen- und Vorstandsbericht lieferte. Eigene Veranstaltungen der Beliebung gab es 2019 nicht. Das alle zwei Jahre stattfindende Beliebungsfest war mangels Beteiligung ausgefallen.

Allerdings waren die Träger und Sammler fünf Mal gefordert. Denn ein weiterer Satzungszweck der Gilde ist, verstorbene Mitglieder würdig zu bestatten. Um die Bestattungskosten zu senken, tragen in der Mitgliederversammlung benannte Träger den Sarg von der Kirche zum Grab. Die Sammler suchen die die Mitglieder auf, um für das Trauerhaus Geld zu sammeln. Es sind pro Sterbefall 5 Euro pro Mitglied. Von der gesamt gesammelten Summe werden dem Hinterbliebenen 400 Euro ausbezahlt. In der Regel verbleibt ein mittlerer zweistelliger Restbetrag in der Gildekasse. Und so kam es, dass die Kassenwartin ein Jahresplus von über 300 Euro verkünden durfte. Die Beliebung hat damit derzeit rund 3000 Euro in den Rücklagen.

Erfreulich: Fünf neue Mitglieder wurden aufgenommen. Sie sichern nicht nur die Existenz der Beliebung, sondern senken zusätzlich noch das Durchschnittsalter. Zusätzlich erklärte die Vorsitzende, dass sie die Mitgliederwerbung verstärken will, indem sie die neuen Bewohner des Ortsteils Sandbek aufsuchen wird, um sie zu werben. Mitglied können nur Sandbeker Bürger werden. Neuen Mitbürgern wird Zeit gelassen, sich zu entscheiden. Nutzen sie die nicht, bleiben sie draußen vor.

Bei den Wahlen wurde Carmen Nissen einstimmig als Kassenwartin wiedergewählt. Ehemann Ralf Nissen darf ihr Kassenprüfer auf die Finger schauen.

Als Träger wurden Jürgen Hopmann, Siegfried Millrath, Andreas Bruhn, Lars Thomsen, Oliver Wroblewski und Jürgen Kießling bestimmt. Vertreter sind Helmut Jürgensen, Peter Lühder und Hans-Werner Marxsen. Als Sammler stellten sich Helga Till, Hartmut Stahnke, Lars Thomsen, Hildegard Petersen, Jürgen Kießling und Hans-Werner Marxsen zur Verfügung.

Die im Vorjahr ausgefallene Fahrt soll nachgeholt werden. Über Datum und Ziel wird sich der Vorstand Gedanken machen. 2023 steht der 100. Geburtstag der Beliebung an. Der soll im würdigen Rahmen gefeiert werden. Allerdings könnte die Beliebung noch älter sein. Das Gründungsjahr 1923 wurde gewählt, weil die ältesten Unterlagen aus diesem Jahr stammen. Die meisten der Beliebungen in der Region sind deutlich älter.

Den Abschluss des Abends bildete ein rund zweistündiges Verspielen.