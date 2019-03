Plattdeutsche Comedy in Kappeln : „Fröher weer allns beter“

Jens Wagner tritt am 23. März in der Alten Maschinenhalle auf.

von sb

03. März 2019, 19:06 Uhr

Kappeln | „Comedy op platt“ heißt es am Freitag, 29. März, um 20 Uhr mit Jens Wagner in der Alten Maschinenhalle, Bahnhofsweg 36a, in Kappeln. Der neue Stern am plattdeutschen Unterhaltungshimmel kommt vom Bauernhof und ist heute auf den großen Bühnen in Norddeutschland angekommen. Im Fernsehen ist er als Kultmoderator „Wilhelm Wuttke“ bekannt. „Wenn er auf der Bühne steht, ist das Lachen programmiert. Auch nach zwei Stunden gibt es noch derbe Witze, das Publikum johlt“, heißt es in der Ankündigung. Der 57-Jährige ist eigentlich Landwirt. Menschenverachtung und billiger Zynismus ist nicht sein Ding. Er spottet liebevoll und freundlich, am meisten über sich selbst. Sein neues Bühnenprogramm heißt „Fröher weer allns beter“. Tickets gibt es im sh:z-Kundencenter, beim e-Center und bei Designer Tours sowie unter Telefon 0 46 21/ 2 82 18.