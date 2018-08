Kappeln : Französischer Abend mit Chansons

Das Ensemble „Paris la Nuit“ tritt am Freitag, 7. September, in der „Palette“ auf.

Wenn die Abende länger werden, dann kommt die Zeit der Saalveranstaltungen. Diesem Trend kommt Hans-Peter Scholz entgegen, indem er in seiner Kunst- und Kulturkneipe „Palette“ regelmäßig ein entsprechendes Angebot vorhält: Live-Musik in der rustikalen Umgebung seiner Kneipe in Kappeln, Kehrwieder 1. Längst ist die „Palette“ so aus dem Schatten eines Geheimtipps hinausgewachsen. Jeder Musikfan weiß, dass dort gute Musik geboten wird.

Am Freitag, 7. September, ist wieder so ein Termin. Dann steht das deutsch-französische Trio „Paris la Nuit“ – das gelegentlich auch mal als Quartett auftritt – mit Ina Karian (Gesang, Gitarre), Steffi Perl (Gesang, Akkordeon) und Steffen Pfeffer (Gitarre) sowie einem Überraschungsgast mit dem Programm „Chansons von Gypsy bis Piaf und Aznavour“ in der „Palette“ auf der Bühne. Das Ensemble „Paris la Nuit“ kommt bereits zum dritten Mal nach Kappeln und hat sich bereits eine kleine Fangemeinde aufgebaut.

Die Besucher dürfen sich auch diesmal wieder auf einen stimmungsvollen Chanson-Abend mit einem Mix aus Gesang, Akkordeon und Gitarre freuen. Sie werden dabei auf eine zweistündige Zeitreise mitgenommen, die sie aus dem historischen Paris in das Paris der Gegenwart führen wird. Sie werden einen Konzertabend mit typisch französischem Flair erleben, und dazu gehören eben auch bekannte Chansons. Geboten werden Lieder wie „Sous le ciel de Paris“ („Unter dem Himmel von Paris“), „Angèle“, „Elektra“ oder „Encore et toujours“ („Noch einmal und immer“), von Édith Piaf bis Serge Gainsbourg. Die beiden Musikerinnen und der eine Musiker – plus Überraschungsgast – wollen dabei mit viel Pariser Charme und ausdrucksvoller Stimme die schönsten Melodien mit swingendem Akkordeon und Gitarre interpretieren. Und wer dazu den passenden französischen Rotwein genießen möchte, muss nicht darauf verzichten.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, ab 19 Uhr werden die Besucher eingelassen. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 11 Euro nur in der „Palette“, Kehrwieder 1, Kappeln, Tel. 0 46 42 / 32 33. An der Abendkasse sind 13 Euro zu zahlen.