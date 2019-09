Freie Alten- und Nachbarschaftshilfe Kappeln : „Franka“ bringt Geschenke

Erlös aus Flohmarkt: Hochwertige Holzspielzeuge für den Christophorus-Kindergarten

06. September 2019, 17:34 Uhr

Kappeln | Das war für die 23 Kinder des evangelischen Kita Christophorushaus in der Konsul-Lorentzen-Straße und ihre drei Erzieherinnen ein freudvoller Moment: Die „Franka“-Vorstandsdamen, Dietlinde Carstensen als Vorsitzende und und die Beisitzerin Inken Laasch-Linders, zugleich Erzieherin im Christophorus-Kita, betraten gemeinsam mit der Flohmarktveranstalterin Maike Hansen schwer beladen die Einrichtung. Die Drei brachten mit, worauf die Kinder schon lange Zeit gewartet hatten: Spielzeug aus der Basisgemeinde Wulfshagenerhütten bei Gettorf. Die Basisgemeinde ist darauf spezialisiert, in Zusammenarbeit mit Pädagogen und Therapeuten, der Hengstenberg-Pikler-Gesellschaft und dem Pikler-Institut in Budapest, Spielzeug für Kinder der Altersgruppe ein bis sechs Jahre zu entwickeln und herzustellen. Didaktisches Ziel ist, die Kinder über das Spiel neugierig zu machen, so dass sie sich über abenteuerliche und selbst aufgebaute Hindernisse eigene Wege suchen und dabei „das Geheimnis des inneren und äußeren Gleichgewichts“ entdecken. Die Spielgeräte sind aus Holz gefertigt und miteinander kombinierbar. Besonders die Kleinkinder sollen so zu freiem Spiel und Eigenaktivität animiert werden.

Wie Kita-Leiterin Martina Braatz erklärte, arbeitet die Christophorus-Kita bereits seit mehreren Jahren mit diesem Spielzeug. Alle sind hochzufrieden. Umso erfreuter war sie, dass Dietlinde Carstensen, Inke Laasch-Linders und Maike Hansen dem Kindergarten gleich zwei der hochwertigen Spielzeuge mitgebracht hatten: eine Bogenleiter und eine Bodenwippe – beides vielseitig verwendbar. Die Kinder können drüber- oder drunter krabbeln, sie zum Schaukeln oder zum Ausruhen nutzen. Martina Braatz bedankte sich für das Geschenk. Das Geld dafür ist der Erlös des Flohmarktes, den Inken Laasch-Linders und Maike Hansen für „Franka“ organisiert hatten. Der findet jährlich einmal statt, wenn der Sommer zu Ende geht.