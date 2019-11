Folkclub Ostangeln in Kappeln : Folkclub startet in die Saison

Ein Mix aus Konzerten, Workshops und Festen gehört genauso zum programm wie die „Folk Baltica“.

27. November 2019, 14:10 Uhr

Kappeln | Workshops, Feste, ein Film und viel Musik: Ein abwechslungsreiches Programm stellt der Folkclub Ostangeln für die kommende Saison vor. Den Auftakt macht Alex am Freitag, 29. November, ab 20 Uhr im Begegnungszentrum. Alex heißt eigentlich Alexandra Brüntrup und kommt aus Glücksburg. „Sie singt auf Deutsch, schreibt ihre einfühlsamen Texte selbst und hat eine tolle Stimme“, sagt Rüdiger Lange, Vorsitzender des Folkclubs. Außerdem passe sie gut in den November. „Alex macht keine reine Folkmusik, bei ihr gibt es jazzige und bluesige Elemente. Wir sind gespannt.“

Im Dezember steht ein Konzert der „Schrägen Vögel“ auf dem Programm. Sie haben gerade ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert, aber beim Jubiläumskonzert war nicht genug Platz für alle Interessierten. Deshalb gibt es am Freitag, 13. Dezember, ab 20 Uhr noch einmal die Gelegenheit, die Geltinger Musikgruppe zu sehen.

Ein Höhepunkt im Folkclub-Jahr ist immer der Abend der offenen Bühne, bei der Künstlern die Möglichkeit geboten wird, sich vor Publikum zu präsentieren. „Jeder darf drei Stücke vorstellen und sich auf der Bühne ausprobieren“, erklärt Lange. „Und sein Lampenfieber abbauen“, ergänzt sein Stellvertreter Christoph Kreuziger. Sechs Anmeldungen sind bereits eingegangen. „Wir wollen die versteckten Talente hier in Angeln aus den Übungskellern auf unsere Bühne holen“, so der Vorsitzende. Die offene Bühne findet am Freitag, 25. Januar, 20 Uhr, im Bez statt.

Die Band „Skupa“ aus Bremen spielt am Freitag, 29. Februar, ab 20 Uhr „Balkan Gypsy Flamenco“. „So etwas hatten wir hier noch nicht“, sagt Lange. Die vier Solisten seien so unterschiedlich, die Musik habe enorm viel Drive, das Sousaphon klinge irre.

Der „Heartchor“ ist der gemischte Chor des Folkclubs. In Kombination mit den Instrumentalisten tritt er am Sonnabend, 14. März, ab 19 Uhr in der Auferstehungskirche auf und präsentiert Klassik, Pop- und Folksongs sowie Filmmusik. Das Konzert kostet keinen Eintritt. Ein Teil der Spenden geht an die Kirche.

Als „abenteuerliches Orchester“ werden „Trolska Polska“ beschrieben. Die jungen Musiker kommen aus der dänisch-schwedischen Folk-Szene und bieten am Freitag, 20. März, von 16.30 Uhr bis 19 Uhr einen Workshop an, im Anschluss ab 20 Uhr spielen sie ihr Konzert. „Das sind alles hochmotivierte Leute, die gar nicht wieder aufhören wollen zu spielen“, verspricht der Vorsitzende. Im April lädt der Folkclub in Kooperation mit den „Capitol-Lichtspielen“ zu dem Film „Gegen den Strom“ ein.

Mit einem Doppelkonzert kommt die „Folk Baltica“ nach Kappeln. Der Folkclub kann am Donnerstag, 7. Mai, ab 20 Uhr mit „Tailcoat“ Musiker aus Dänemark und Schweden, die zeitgenössische nordische Folkmusik spielen, sowie mit „Kapela Maliszów“ traditionelle Musik aus Polen präsentieren.

Bevor es in die Sommerpause geht, wird am Freitag, 26. Juni, das Mittsommernachts-Fest in der „Alten Eule“ im Hüholz gefeiert. „FolksBegehren“ beendet die Sommerpause im September: Pia Schöning, Wolfgang Meissner und Jürgen Struck bringen eigene Songs mit, ebenso Coverversionen bekannter Stücke, die sie mit eigenen Texten versehen haben. Auftritt: Freitag, 26. September, 20 Uhr im Bez.

Die Kombination Workshop-Konzert gibt es noch einmal am Sonnabend, 24. Oktober: „Yonder“ spielt schwedische Walzer, bulgarische Rhythmen und irische Volkstänze – traditionelle Musik, neu interpretiert. „Sie kommen bereits zum dritten Mal“, sagt Christoph Kreuziger und berichtet davon, dass „Yonder“ gern „krumme Sachen“ machen: „Sie spielen ungrade Takte. Dreiviertel und Vierviertel kann ja jeder.“

Rüdiger Lange und Christoph Kreuziger freuen sich gemeinsam mit ihren rund 40 Mitgliedern – davon etwa 20 Musiker – auf die neue Saison mit dem Folkclub. Das Zusammenwirken am kulturellen Leben der Stadt mit anderen Veranstaltern wie dem Kino, der Bücherei, der Töpferei Stock oder inzwischen der Literatur-Lounge von Peter Hefendahl und Thomas Holz werde vielfältiger und funktioniere immer besser. „Außerdem sind wir dankbar für alle, die in unserer Broschüre inserieren und uns unterstützen“, sagt Lange, denn die Auftritte der zum Teil internationalen Musiker wollen ja auch finanziert werden. Die Broschüre hat die Schwester von Geigerin Karen Herold, Ulli Herold, erstellt. Sie liegt an vielen öffentliche Orten und Geschäften in Kappeln aus.