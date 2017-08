Stoltebüll : Försterkate bekommt neues Reetdach

vergrößern 1 von 1 Foto: KÖHLER 1 von 1

Die 300 Jahre alte Försterkate erwacht derzeit zu neuem Leben. Ein Dornröschenschlaf endet. Das Gebäude gehört zum Gut Drült der Adelsfamilie von Rumohr und liegt am Ende der zum Herrenhaus führenden langen Allee. Friedrich Wenner, bis 2013 Kreisdenkmalpfleger in Schleswig, hat sich jahrelang mit dafür eingesetzt, dass das vom Verfall bedrohte älteste Haus in der Gemeinde Stoltebüll als „Baudenkmal erster Klasse“ erhalten bleibt. „Ich freue mich über den jetzigen Zustand des Gebäudes“, betonte er bei einer Besichtigung vor Ort.

In der Tat hat Niels Odefey, Betriebsleiter der Gutverwaltung und damit für die Bereiche Landwirtschaft und Forsten zuständig, im Einvernehmen mit dem Gutsherrn Frederik von Rumohr einen ersten großen Schritt in Sachen Gebäudesanierung getan: die komplette Erneuerung des Reetdachs auf einer Fläche von 200 Quadratmetern. Diese Arbeit leisteten fünf Wochen lang vier Fachkräfte aus dem Wendland unter der Regie des Firmenchefs Olaf Zander. Hinzu kamen auch Gauben. Seit Juni sorgte der auf Fachwerk spezialisierte Zimmermann Lutz Odefey, Sohn des Betriebsleiters, für den Einbau eines neuen Dachstuhls. Drei alte Eichen aus Wäldern von Gelting und Drült wurden nach mehrjähriger Ruhephase als Rundholz zu Fachwerkbalken aufgetrennt, abgebunden und danach auf dem alten Feldsteinfundament gerichtet.

„Die letzte Bewohnerin vor über 15 Jahren war eine Angestellte des Gutbetriebes, Oma Hansen genannt“, erwähnt der Betriebsleiter. Ihr Ehemann habe ehemals einen Pferdefuhrbetrieb unterhalten und Milch aus den landwirtschaftlichen Betrieben der Umgebung zur nahen Molkerei transportiert.

Die Unterlagen über die Entstehung der Rumohrschen Försterkarte sind vor langer Zeit bei einem Großbrand vernichtet worden. Niels Odefey weiß aber zu berichten, dass die Kate auf dem Fundament eines Vorgängerhauses erbaut wurde. Unweit von diesem Standort beginnt der 130 Hektar große Drülter Forst, das größte Waldgebiet in Angeln. Zum Anwesen zählt ein drei Hektar großes Grundstück mit einem idyllisch gelegenen Teich.

Die Innensanierung des Baudenkmals wird voraussichtlich bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sei. Odefey hat mit dem Eigentümer einen besonderen Vertrag abgeschlossen. Darin ist in einer Art Leasing festgelegt, dass der Betriebsleiter die Kosten für die Gesamtsanierung übernimmt und auf diese Weise 30 Jahre lang mietfrei wohnen kann. Dabei geht es um einen Wert von etwa 290.000 Euro – die 800 Euro „Miete“ pro Monat entsprechen.

In jüngster Zeit hörten die Nachbarn abends aus der Försterkate des öfteren Gitarrenmusik. Die Wendländer Reetdachdecker sorgten für gute Stimmung im alten Haus. Und auch der an den Arbeiten beteiligte Lehmbauer Uwe Voigt aus Stoltebüll stimmte sein Instrument mit an. Niels Odefey will sich nun verstärkt um den Aufbau der neuen Hühnerzucht auf Gut Drült kümmern.