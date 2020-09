Bäume in Kappeln : Faulbäume sollen Ulmen ersetzen

Politik, Verwaltung, Naturschützer und Fachmann haben zur Fällung vorgeschlagene Bäume begutachtet – mitunter mit abweichendem Urteil.

von Rebecca Nordmann

17. September 2020, 18:57 Uhr

Kappeln | Es war eine Baumbegehung im Sonnenschein. Und die guten äußeren Bedingungen sollten sich im Laufe der fast drei Stunden auch auf das Innere der Teilnehmer übertragen – auf einen ganz besonders: Dieter Rackow, Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft Umweltschutz (IGU), hatte am Ende einen Faulbaum auf städtischem Grund platziert und damit offenbar eines seiner Lieblingsgewächse. Weichen sollen allerdings auch einige Bäume, darunter Eschen, Fichten, Ahorne und Ulmen.

Die Vorarbeit der Baumbegehung hatte wie üblich der Bauhof geleistet. Insgesamt hatte er 22 Bäume zur Fällung vorgeschlagen. Ulrich Bendlin von der Bauverwaltung wies ergänzend darauf hin, dass die Entscheidung zu fällen oder nicht „immer ein Spagat zwischen Umweltschutz und Sicherheitsaspekten“ sei.

Die kleine Gruppe – neben Bendlin und Erwin Petersen vom Bauhof bestehend aus Stadtvertretern der Grünen (Astrid Beyer, Norbert Dick), von SPD (Jürgen Strahl) und SSW (Günter Felske) sowie Dieter Rackow und Eva Heimsoth von der IGU – hatte mit Jan Kumke vom „Silvaconcept“ erneut den bekannten Baumexperte wie in der Vergangenheit an der Seite. Gemeinsam erlief man sich beginnend am Rathaus und endend am Südhafen immerhin zwölf der in Rede stehenden 22 Bäume. Und die Sache fing – wenigstens dem Namen nach – ausgesprochen romantisch an: Am „Verlobungsgang“, der schmale Weg parallel zur Todt’schen Koppel, der zur B 199 führt, ging es um drei Eschen, die mitten auf einem Wall standen. Zwei davon hielt auch Jan Kumke für abgängig, die dritte aber sollte erhalten bleiben.

Der Experte richtete sein Auge aber noch auf einen anderen Aspekt. Demnach sei die Vielzahl derart dicht stehender Bäume in Hausnähe nicht ganz unkritisch. Kumke: „Zunächst mal ziehen sich die Bäume gegenseitig in die Höhe, weil sie in Lichtkonkurrenz stehen.“ Durch ihre Höhe sorgten sie zudem für Schattenwurf und: „Wenn ein oder zwei entfernt werden, wird der Rest windanfälliger und ist dadurch bruchgefährdet.“ Trotzdem: Zwei Eschen sollen weichen, weil sie bereits viel Totholz in der Krone tragen. Eine Ersatzpflanzung sei jedoch aufgrund des dichten Bewuchses nicht nötig.

Auf dem Weg zu einem Feldahorn nahe der Grünen Straße nutzte Jan Kumke die Gelegenheit für einen Exkurs zum Thema Pappel, von denen früher mehr, jetzt noch einige an der B 199 stehen. Eine Hybridzüchtung – wie in diesem Fall – zeichne sich demnach zwar durch schnelles Wachstum, aber gleichzeitig durch viele Astabbrüche aus. Und wie zum Beweis entdeckte Kumke direkt auf der Grünfläche neben der Bundesstraße einen kräftigen Ast am Boden, den eine Pappel verloren hatte.

Der Feldahorn und auch eine Kirsche ein Stück weiter können nach Meinung des Fachmannes gefällt werden. In beiden Fällen trägt die Krone schon keine Blätter mehr.

Hinter der Margarethen-Klinik standen zwei Fichten im Fokus. Jan Kumke schlug vor, eine benachbarte dritte Fichte ebenfalls zu fällen, um einer nahen Eiche mehr Chance auf Entwicklung zu geben. Sowohl für die gefällten Fichten als auch für die bereits erwähnte Kirsche und den Feldahorn soll Ersatz gepflanzt werden – an geeigneter Stelle. Ulrich Bendlin sagte dazu: „Die dafür passenden öffentlichen Flächen gehen uns allerdings so langsam aus.“

Gleich am Ort des Verlustes mehrerer Ulmen am Gildekoppelweg soll jedoch für Ersatz gesorgt werden. Den Ulmen hat laut Kumke der sogenannte Ulmensplintkäfer zugesetzt und einen Pilz übertragen. Sichtbares Zeichen: Die Ulmen verlieren unregelmäßig ihr Laub, weil Zuflussbahnen für die Nährstoffe nach und nach verstopfen. Kumke: „Die Tendenz ist hier eindeutig.“ Allerdings auch das Folgeproblem: „Wenn die Ulmen am Rand verschwinden, ist der Wald an der Stelle ungeschützt“, sagte Jan Kumke – als der Moment von Dieter Rackow kam. Dessen Gedanke, eine Gruppe aus Faulbäumen dort zu platzieren, griff der Experte auf: „Das ist eine tolle Idee. Der Faulbaum trägt tolle Blüten mit hoher Nektarleistung.“ Laut Rackow zieht der Strauch, der meist zwischen zwei und vier Metern hoch wird, Insekten, vor allem Schmetterlinge, an.

Am Südhafen stand Kumke dann vor einem kargen Ahorn, der offenbar die trockenen Sommer nicht verkraftet hatte. Kumke: „Wenn er gefällt würde, wäre das nicht unbedingt eine voreilige Entscheidung.“

Und während Dieter Rackow am Ende der knapp drei Stunden voll des Lobes war („Ich freue mich immer auf diesen Termin, weil man jedes Mal etwas lernt.“), schloss sich der Wirtschaftsausschuss, der im Anschluss tagte, im Kern den Vorschlägen des Bauhofes und bei Abweichungen den Vorschlägen des Experten an.