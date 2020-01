TSV Kappeln feiert : Fasching für alle Generationen

Gut besuchter Kinderfasching im Sportverein bringt Jung und Alt zusammen.

26. Januar 2020

Kappeln | Die Turnhalle in der Hindenburgstraße war am Sonnabend, 25. Januar, brechend voll, und DJ Flo brachte alle kleinen Prinzessinnen, Bienen, Feuerwehrmänner und Cowboys, ebenso wie deren Eltern und Großeltern, in Bewegung. Die Kappelner Firma NCE Veranstaltungstechnik hatte nun schon zum achten Mal die gesamte Beleuchtung und Musiktechnik kostenlos zur Verfügung gestellt und aufgebaut. Das Büfett bog sich förmlich unter den vielen Kuchenspenden. Es wurde getanzt und gesungen. Dagmar Ungethüm-Ancker, Vorsitzende des TSV Kappeln, war begeistert von dem großen Engagement: „Wir haben hier wieder so viele Helfer und Unterstützer gehabt, die das alles überhaupt möglich machen. In viele Familien sind alle Generationen dabei, von den Urgroßeltern und Großeltern bis zu den ganz Kleinen.“