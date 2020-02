Arnisser Fähre : Fähranleger weiter vor ungewisser Zukunft

Das Tauchergutachten, das den Zustand der Anlegestellen beschreiben sollte, liegt endlich vor. Der Verwaltung reicht es noch nicht, um daraus eine Kaufoption abzuleiten.

von Rebecca Nordmann

21. Februar 2020, 15:16 Uhr

Arnis | Es hat den Anschein, als habe das lang erwartete Tauchergutachten, das Aufschluss über den Zustand der beiden Anlegestellen der Arnisser Fährer geben sollte, den Startschuss für weitere Untersuchungen gegeben. So jedenfalls ist die Vorlage zu verstehen, mit der sich die Arnisser Stadtvertreter am kommenden Dienstag befassen. Ursprünglich hatte das Gutachten eine Entscheidungsgrundlage für den künftigen Umgang mit den Anlegestellen und perspektivisch auch mit der Fähre als solche liefern sollen. Das ist nun nur mittelbar dabei herausgekommen.

Ausgangspunkt der ganzen Überlegungen ist die Tatsache, dass das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA), dem die Anlegegrundstücke gehören, diese Flächen verkaufen möchte. Da der Fährbetrieb ohnehin nicht in den Aufgabenbereich der Behörde fällt, lautet die Alternative Rückbau der Anlegestellen. Bevor sich Arnis nun allerdings überhaupt mit einer Kaufoption auseinandersetzt, sollte das Gutachten, erstellt vom WSA, Auskunft über die bauliche Situation des Unterwasserbauwerks liefern – ein Anspruch, dem das Papier auf gerade mal drei Seiten, davon zwei Seiten mit Fotografien, nur sehr bedingt gerecht wird. Ulrich Bendlin von der Kappelner Stadtverwaltung, dem das Gutachten seit Kurzem vorliegt, war nach eigenen Worten „erstaunt“ über den Umfang des Papiers, räumt derweil ein: „Vielleicht war unsere Erwartungshaltung aber auch einfach zu hoch.“

Die Begutachtung durch das WSA hat vergangenen Juni stattgefunden, das geht aus den drei Seiten hervor, die jetzt bei der Stadt Kappeln eingegangen sind. Im Ergebnis gelten beide Fährrampen als gut in Schuss. Genauer ist die Rede davon, dass die Pflasterung jeweils in einem guten Zustand sei, die Abdeckbleche der Spundwände zwar an einigen Stellen durchgerostet, die Spundwände selbst aber in Ordnung seien. Viel mehr als das geht aus dem Untersuchungsbericht nicht hervor.

Für Ulrich Bendlin war das zu wenig. „Um wirklich nachhaltig auch mit Blick auf den Haushalt planen zu können, ist nicht nur wichtig, was vielleicht in drei Jahren mit den Anlegern sein wird“, sagt er. Dieser Zeitraum sei mit dem Bericht des WSA abzudecken. „Die Frage ist aber, was danach kommt, mittel- und vielleicht sogar langfristig.“

Weil dies das Gutachten unbeantwortet lässt, hat Bendlin Kontakt mit einem Wasserbauingenieur aufgenommen, der sich die Fährübergangsstellen vor knapp eineinhalb Wochen angesehen hat. Dessen Empfehlung: eine sogenannte Restwand-Dickenmessung der Spundwand. Laut Bendlin lässt sich daraus dann zumindest eine längerfristige Prognose der Sicherheit der gesamten Anlage ablesen. „Das ist mit Kosten verbunden“, kündigt er an. „Aber es liefert eine verlässlichere Datengrundlage.“ Und genau die soll es dann erlauben, über die Übernahme der Anlegestellen in städtisches Eigentum zu entscheiden.

Ulrich Bendlin sagt aber auch: „Das kann dann nur der erste Schritt sein.“ Folgen muss ein Entschluss darüber, wie grundsätzlich mit der Fähre, die schon seit Längerem in der Diskussion steht, verfahren werden soll. Bendlin: „Es ist die Grundlage für jede weitere Debatte.“ Am Dienstag könnte sie angestoßen werden.