Flüchtlingshilfe Kappeln : „Es ist eine Daueraufgabe“

Zustrom von Flüchtlingen nach Kappeln geht weiter, es werden dringend Helfer für Deutschunterricht gesucht.

29. Januar 2020, 15:58 Uhr

Kappeln | Es waren mal zehn, vielleicht auch zwölf, jetzt sind nur noch drei geblieben: Ehrenamtliche, die Flüchtlingen Deutschunterricht geben und sie auf ein Leben in Deutschland vorbereiten. Denn, auch wenn es ruhiger geworden ist um die Zuwanderung und die Flüchtlingshilfe in Kappeln, es gibt sie, und Helfer werden dringend gesucht. „Wir haben nach wie vor Zustrom und Betreuungsaufgaben“, erklärt Claus-Peter Holz, „auch wenn die Basisintegration immer mehr aus der Öffentlichkeit verschwindet – es ist eine Daueraufgabe.“

Holz ist einer von drei „Lehrern“, die mit Migranten an der Sprache arbeiten: Marianne Tramsen ist seit Januar 2015 dabei, Ulrich Dürkop hat schon 2014 begonnen. Im Sozialforum, im Rathaus, in der Gorch-Fock-Schule und jetzt im „Bunten Haus“, sie haben als ehrenamtliche Helfer schon einige Stationen mitgemacht. Die meisten Schüler kommen aus Syrien und dem Irak, aber auch aus Eritrea, Libyen, Afghanistan, Somalia, dem Iran und dem Libanon. „Wir machen Basisarbeit mit den Newcomern“, sagt Holz. Für viele Nationalitäten sei der Zugang zu den Integrationskursen bundesweit sehr eingeschränkt worden, erklärt Christiane Schwerdhöfer vom „Frauenzimmer“, zu dessen Förderverein die Flüchtlingshilfe Kappeln gehört. Sie ist in der Flüchtlingsberatung tätig und berichtet, dass sie allein 2019 rund 400 Mal zu verschiedenen Themen konsultiert wurde. „Und die, die nicht zugelassen werden, kommen dann in die ehrenamtlichen Kurse“. Das macht Sinn, denn die Durchfallquote in den geförderten Kursen ist sehr hoch. „Ohne Vorbildung erreichen sie das nötige Level nicht“, sagt Holz. „Sie fallen durch, und dann kommen sie auch zu uns.“

Problematisch sei besonders die große Bandbreite beim Kenntnisstand und der Herkunft – vom Analphabeten, über Abiturienten bis hin zum Facharzt sei alles dabei. „Deshalb können wir kaum Gruppen bilden. Unsere Arbeit nimmt zu, und wir werden immer weniger“, beschreibt Holz die Situation.

Er schätzt, dass etwa 100 Flüchtlinge derzeit in Kappeln leben. Ordnungsamtsleiterin Inken Lorenzen bestätigt, dass allein 60 von ihnen in städtischen Wohnungen untergebracht sind. 2020 wird Kappeln gemäß Quote 14 weitere Flüchtlinge aufnehmen. Vier sind im Januar gekommen. In jedem Fall sind einige unter ihnen, die auf Sprachunterricht angewiesen sind. „Wir suchen dringend Menschen die kontinuierlich unterstützen können und wollen“, sagt Holz. Der Unterricht findet mittwochs und freitags am Vormittag statt. Lehrmaterial stellt die Stadt, es ist ausreichend vorhanden.

>Wer helfen möchte, wendet sich per Mail an info@fluechtlingshilfe-kappeln. de oder c.schwerdhoefer@fluechtlingshilfe-kappeln.de, Telefon 0175/7307654 oder Telefon 0173/8184626.