Kappeln : „Es ist ein Amrum-Liebesfilm geworden“

Das Capitol Kino zeigt „Luv & Lee“ und begrüßt den Produzenten Ralf Thomsen.

von dod

02. Oktober 2018, 17:36 Uhr

Die Filmarbeiten haben mehr als drei Jahre gedauert. Herausgekommen ist ein Porträt über Amrum: „Luv & Lee“ heißt der Film, der die Geschichte der Insel erzählt, vom weiten Strand, vom Seenotretter-Alltag, von der Leuchtturmwartung und den Menschen, die dort leben. Am Montag, 8. Oktober, um 20.15 Uhr zeigt das Capitol-Kino in Kappeln nicht nur den Film, es gibt auch prominenten Besuch. Ralf Thomsen ist einer der Produzenten von „Luv & Lee – Amrum – Der Film“, stammt selbst von der Insel und steht für Fragen zum Film zur Verfügung. Mit jeder Eintrittskarte für den Film werden 50 Cent an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger gespendet. Eine zweite Vorstellung des Films gibt es am Mittwoch, 10. Oktober, um 14 Uhr.