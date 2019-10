Alte Maschinenhalle in Kappeln : Ernährungs-Doc Jörn Klasen fordert „mehr Ehrfurcht vor Lebensmitteln“

Bei Dr. Jörn Klasen und seinen 130 Zuhörern ging es unter anderem um Mittel gegen Bluthochdruck.

25. Oktober 2019, 12:36 Uhr

Kappeln | „Essen ist gleich Medizin“ – das ist der Tenor von Dr. Jörn Klasen, bekannt aus der Sendung „Die Ernährungs Docs“. Er ist Facharzt für Innere Medizin, außerdem Arzt für Naturheilverfahren und anthroposophische Medizin sowie Diplom-Heilpädagoge. Er arbeitete viele Jahre als Chefarzt und praktiziert heute am Klinikum in Hamburg. 130 Menschen lauschten seinem Vortrag über Bluthochdruck am vergangenen Donnerstag in der Alten Maschinenhalle.

Für Klasen ist Bluthochdruck der stille Killer. „Es handelt sich um eine Volkskrankheit, 30 bis 40 Prozent der erwachsenen Menschen in Deutschland sind betroffen, bei den über 60-Jährigen sogar 80 Prozent“, berichtete er und fuhr fort: „Und viele wissen es nicht einmal.“ Demnach sind 150 000 Todesfälle pro Jahr auf Bluthochdruck zurückzuführen.

Sein Vortrag ging schnell über in die Frage, was jeder einzelne gegen Bluthochdruck tun kann. „Zunächst ist jeder für seine Gesundheit selbst verantwortlich“, sagte Jörn Klasen und erklärte, dass nur fünf bis zehn Prozent der Fälle sekundäre Gründe hätten, das heißt, die krankheitsbedingten Ursachen seien bekannt. Über 90 Prozent jedoch seien primär, das heißt, sie seien entwa an der ungesunden Lebensweise festzumachen. Falsches Essen, Bewegungsmangel, Alkohol, Rauchen, Stress und Vitamin-D-Mangel zählte er als einige Gründe auf. „Unser Sonnenverhalten ist auch falsch. Nicht sofort eincremen, denn bereits ein Lichtschutzfaktor von 15 verhindert die Vitamin D Produktion“, zeigte er auf, stellte auch kleine Entspannungsübungen vor und erklärte, wie sehr der menschliche Organismus von einem Rhythmus abhängig sei.

„Hauptsächlich können wir unseren Lebensstil in unserer Ernährung ändern, die vor 100 Jahren noch völlig anders war als heute. Mittel zum Leben enthalten selbst Leben, das heißt, sie sind naturbelassen, saisonal, regional und von guter Qualität. Wichtig ist, sich klar zu machen, was, wie viel, wie und wann esse ich“, schickte Jörn Klasen ins Publikum. Seine Erläuterung über das, was heutzutage viel zu viel gegessen werde, sorgte für Ernüchterung. Zucker bewirkt demnach Entzündungsprozesse im Körper, 25 bis 30 Gramm pro Tag sollten nicht überschritten werden. Die Obergrenze von sechs Gramm Salz sei schon bei drei bis vier Schreiben Brot erreicht. 1,2 Kilogramm Fleisch werde, so der Ernährungs-Doc, pro Person im Durchschnitt pro Woche verzehrt, dabei sollten 400 Gramm eigentlich nicht überschritten werden.

In der Gruppe der nachweislich krebserregenden Stoffe stehe neben Nikotin vor allem auch Wurst. „Und Kuhmilch pur getrunken ist vielleicht noch etwas für Säuglinge und kleine Kinder, aber für einen Erwachsenen sind da viel zu viele Wachstumshormone drin. Verarbeitete Milch, wie Käse und Joghurt sind in Maßen in Ordnung“, warnte er eindringlich.

Zusammengefasst nannte Klasen die viel zu hohen Mengen, die konsumiert würden, gesundheitsschädlich und vor allem förderlich für Bluthochdruck. Deshalb präsentierte er auch etliche e Alternativen, zum Beispiel mehr gute Gewürze statt Salz. „Ehrfurcht vor echten Lebensmitteln, Dankbarkeit und Hinterfragung, woher die Lebensmittel kommen, ist wichtig wieder zu lernen“, schloss Jörn Klasen ab und begann eine Fragestunde für alle persönlichen Belange die Gesundheit betreffend.

Am 15. November ist Jörn Klasen mit seinem Programm in Flensburg zu Gast.