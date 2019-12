Erinnerungen an vergangene Silvester

Von Schneekatastrophe über Böllerbau bis Rummelpott – diese Erlebnisse zum Jahreswechsel sind Kappelnern in Erinnerung geblieben

30. Dezember 2019, 17:22 Uhr

Kappeln | Silvester – das ist der Tag im Jahr, an dem das Bedürfnis etwas Besonderes zu erleben oder extrem ausgelassen zu feiern bei vielen Menschen groß ist. Deshalb hat wohl auch fast jeder das eine oder andere unvergessene Erlebnis, das er mit dem letzten Tag des Kalenderjahres verbindet.

Bei Peter Wengel zum Beispiel sind es die Streiche, die er mit seinen Freunden in Itzehoe ausgeheckt hatte. „Eigentlich war ich ein ganz lieber Junge. Aber zu Silverster haben wir mal „Piepmanscher“ in Schlüssellöcher gesteckt“, verrät er und lacht. „Piepmanscher“ sind die kleinen Knaller, die es heute meist zu Matten gebündelt gibt, damals aber auch einzeln zu kaufen waren. Zwölf oder 13 Jahre muss er da gewesen sein, erinnert Wengel sich. Denn mit 14 sei er ja schon zur See gefahren. Und, achja, die größeren Böller hat die Clique, die so aus fünf Jungs bestand, auch schon mal in Briefkästen geworfen und damit die Türen aufgesprengt. „Deshalb lasse ich in der Silvesternacht immer meinen Briefkasten offen stehen, verrät der heute 78-Jährige, „und meine Nachbar übrigens auch“.

Heute ist er Physiotherapeut und König der Kappelner Männergilde: Peter Föh muss sofort an den Schneewinter 1977/78 denken, wenn er nach einem Silvestererlebnis gefragt wird. „Wir waren fünf oder sechs Leute und haben uns durch vier Meter hohe Schneewehen durch Kopperbyf bis nach Dörphof gekämpft, weil wir unbedingt zur Silvesterparty wollten“, erzählt er. Mit Schneeverklebtem Rauschebart und vollem Haar sei man etwa fünf Stunden unterwegs gewesen. Die Straßen waren zugeweht, mit dem Auto wäre gar nichts gegangen. Unterwegs wurde sich mit Tee und Rum aufgewärmt. „Das werde ich nie vergessen“, sagt der 60-Jährige. Die Party im alten Gasthof Dörphof habe sich auf jeden Fall gelohnt.

Auch Wiebke Christiansen-Hansen, Schulleiterin der Gorch-Fock-Schule und Lions-Präsidentin, erinnert sich an die Schneekatastrophe. „Für meine Eltern und ihren landwirtschaftlichen Betrieb in Markerup bei Husby war das wirklich schlimm“, sagt sie. Der Strom war ausgefallen, das Wasser wurde knapp, die Kühe im Stall mussten dringend per Hand gemolken werden. Die kleine Schwester war erst ein Jahr, die Oma aber schon 81 Jahre alt. Der einzig warme Raum war die Küche, in dem ein alter Ölofen mit Treckerdieses geheizt wurde. „Weil der Schnee so hoch war wie die Verkehrsschilder konnten auch die ganzen Auszubildenen nicht weg“, sagt sie. „Wir haben dann alle zusammen Silvester gefeiert. Das war für mich als 13-Jährige natürlich toll, mit den ganzen 16-, 17-Jährigen“, sagt sie lachend. „Zu einer Party hätte ich ja noch nicht gedurft. Eine aufregende Nacht, daran erinnere ich mich gern“, sagt Christiansen-Hansen.

„Rummelpott“ – das ist das erste, das Elisabeth Magnussen-Andresen zu Silvestererlebnissen einfällt. Das habe sie schon in den 50er-Jahren gern mit der kleineren Schwesterund dem größeren Bruder gemacht. „Es war toll, im Dunkeln durchs Dorf zu ziehen, den Menschen etwas vorzusingen und etwas Gutes für das kommende Jahr zu wünschen“, sagt die Fachfrau für das Plattdeutsche. Sogar als Erwachsene sei sie mit den eigenen Kinder gern die Runde auf Dothmark gegangen. „Das ist eben so Brauch hier. Wir sagten damit: Schiet op ole Johr, Prost Niejohr.“

Mit netten selbstgedichteten Texten ging Rüdiger Stock ebenfalls beim Rummelpott gern von Haus zu Haus. Ganz so besinnlich lief Silvester vor etwa 65 Jahren aber nicht ab. Da wurden schon mal die Türen bei den Nachbarn in Mehlby ausgehängt „Oder wir haben in die leeren Milchpulverdosen der Nestlé ein kleines Loch gestochen, etwas Karbit vom Klempner getan und raufgespuckt. So bildete sich Wasserstoff. Streichholz ranhalten, und dann...ruumps“, sagt der 77-Jährige und lacht. „Böller – selbst gemacht“.

Die Silvestererinnerung von Matthias Gloge, Internist und ehemaliger Lions-Präsident, hat auch mit Rummelpott zu tun, spielt aber ein paar Jahre später. „Als Zugezogener kannte ich die Bräuche hier oben in Schleswig-Holstein nicht so gut, erfreute mich aber immer gerne den neuen Ritualen und so machte ich mich mit einem Freund und unseren Kindern in Winnemark auf den Weg, um das Rummelpottlaufen hautnah mitzuerleben“, berichtet er. Anschließend sollte Hause der Familie in großer Runde gefeiert werden. Schnell hatte er gegoogelt, was sich hinter dem Rummelpottlaufen verbirgt. Auf dem Weg mit den Kindern (sechs und zehn Jahre) durchs Dorf musste Matthias Gloge feststellen, dass nicht nur die Kinder eine Gabe, sondern auch die Erwachsenen auch immer so einen „lütten Schnaps“ an der Haustür bekamen. „Nun ja, der Abend nahm seinen Lauf , die Stunden vergingen wie im Flug und uns wurde immer wärmer!“ Viele Haustüren wurden besucht und zum Schluß sangen die beiden Männer nicht nur mit, sie ergänzten auch mit den Schlagern, gaben Andrea Berg und einiges mehr zum Besten. „Zum Glück fanden wir dank unserer Kinder zu unserem Haus zurück. Die Feier hatte schon begonnen und es war dann noch ein schöner Abend – erzählten die Gäste“, sagt Gloge lachend. „So lernte ich den Brauch des Rummelpott-Laufen kennen und ging gerne jedes Jahr, so lange ich von den mit – ich habe mich aber fortan mit den „Lütten“ etwas zurückgehalten.