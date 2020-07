Kooperation Kappeln-Süderbrarup : Einsatz für die Schwimmausbildung

Der Verein Schwimmhalle in Kappeln schließt sich mit dem Förderkreis des Freibads Heilige Quelle Süderbrarup zusammen.

von Rebecca Nordmann

05. Juli 2020, 11:38 Uhr

Kappeln/Süderbrarup | Der Verein Schwimmhalle für Kappeln und der Förderkreis Freibad Heilige Quelle aus Süderbrarup werden zukünftig kooperieren, um ein ganzjähriges Schwimm- und Freizeitangebot voranzutreiben und eine umfassende Schwimmausbildung für die Zukunft sicherzustellen zu können. Und zwar für alle. „Wir hier an der Küste brauchen sehr dringend eine ganzjährige und wetterunabhängige Möglichkeit der Schwimmausbildung für alle Menschen – Lernen, Sport, Gesundheitsförderung und -prävention für alle Altersgruppen“, sagt die erste Vorsitzende Swantje Schmagold-Trocha. Kürzlich traf sich die neue Kooperationsgemeinschaft bei gutem Wetter im Freibad Heilige Quelle für einen regen Informationsaustausch in allen Belangen. „Nun geht es vor allem darum, wie nun die weiteren politischen Schritte sein sollen, um die Finanzierung auf möglichst viele Schultern zu verteilen“, so Schmagold-Trocha. Ein breites Umfeld scheint angesprochen, erläutert Schriftführer Jörg Plester die Recherchen über das Umlandinteresse. „Das geht in alle Richtungen von Schleswig bis Steinbergkirche haben wir festgestellt – plus Faktor Olpenitz.“ Alternativen seien entweder zu klein, mit viel zu viel Fahrerei verbunden oder man fände ja eher „Spaßbäder“ vor, die nicht für alle Ausbildungen geeignet seien. „Das führt sogar dazu, dass die Ausbildungsteile in verschiedenen Bädern stattfinden müssten“, fügt Stefanie Weide vom Schwimmverein Kappeln hinzu.

Die DLRG Ausbildungen seien seit der Schwimmbadschließung in Kappeln sehr stark zurückgegangen, berichtet Kassenwartin Frauke Siemen. „Und die Bewachung der Strände wird auch immer schwieriger. Ohne Schwimmstätte ist die DLRG-Mitgliederzahl von seinerzeit 480 auf 134 gesunken.“

Der Verein Schwimmhalle für Kappeln feierte am 19. Juni sein einjähriges Bestehen. Er zählt inzwischen 273 Mitgliedern und musste Corona-bedingt zwei Monate pausieren. „Aber nun nehmen wir wieder Fahrt auf, und die Arbeitsgruppen treffen sich wieder“, erklärt Swantje Schmagold-Trocha, und ergänzt, dass inzwischen zehn weitere aktive Mitglieder mit wertvollem Erfahrungsschatz hinzugekommen seien. Ein besonderes Augenmerk liege auf der Erarbeitung eines nachhaltigen, Energie optimierten und Ressourcen schonenden Betriebskonzeptes, verrät sie und erläutert die weiteren Schritte: „Nun gilt es die Umlandgemeinden aus Angeln und Schwansen mit einzubinden und alle politischen Kräfte zu aktivieren. Wir planen, einen Zweckverband zu gründen.“ Desweiteren gehöre das Einwerben von Fördermitteln dazu, sowie die Sondierung der Grundstücksfrage.

„Wir werden seit Jahren sehr gut von der Gemeinde Süderbrarup unterstützt, deshalb sind wir ein so schwimmfreundlicher Ort“, sagt Ulli Sudau, Vorsitzender vom Förderkreis Freibad Heilige Quelle. „Es ist ein Geben und Nehmen in Süderbrarup. Wir sind in so einer dankenswerten Lage, dasmuss Kappeln sich noch erarbeiten“, erklärt er.