Rabel : Einfamilienhaus brennt nieder

80 Feuerwehrleute aus sieben Wehren löschen einen Brand in Rabel. Ursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

von rn

19. September 2018, 11:14 Uhr

Einen Großeinsatz hatten am späten Montagabend sieben freiwillige Feuerwehren aus der Region zu absolvieren: In Rabel stand ein Einfamilienhaus in Flammen. Menschen wurden nicht verletzt, das Haus jedoch ist nach dem Brand unbewohnbar.

Gegen 19.50 Uhr rückten die Wehren Kappeln-Mehlby, Kappeln-Olpenitz sowie Kappeln-Ellenberg mit der Drehleiter nach Rabel aus. Sie wurden zur Unterstützung der Wehren Rabel, Hasselberg, Maasholm und Kappeln-Stutebüll alarmiert und mussten bei ihrem Eintreffen sehen, dass der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in vollem Ausmaß brannte. Nach Angaben der Polizeidirektion Flensburg hatten die früher alarmierten Wehren gegen 19.30 Uhr das Feuer bereits fast gelöscht, ehe es sich dann wieder ausbreitete. Ausgebrochen war das Feuer nach Polizeiangaben in der Küche des Hauses, die Bewohnerin habe zunächst versucht, selbst zu löschen, dann aber schnell gemerkt, dass ihr das nicht gelingen würde. Ein Nachbar alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Als die Feuerwehren eintrafen, befand sich kein Mensch mehr im Gebäude.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung gaben die Wehren zwischenzeitlich über die Warn-App „Nina“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) die Aufforderung an die Anwohner heraus, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 22.15 Uhr konnte schließlich „Feuer aus“ gemeldet werden, nachdem mit der Wärmebildkamera letzte Glutnester ausgeschlossen wurden.

Insgesamt waren rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz, außerdem Mitglieder der DRK-Bereitschaft Kappeln, die sich um die Versorgung der Feuerwehrleute kümmerten.

Die Polizeidirektion Flensburg spricht mit Blick auf das zerstörte Haus von einem extremen Schaden. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die Schadenshöhe und die eigentliche Brandursache sind noch unklar. Die Kriminalpolizei Schleswig hat den Brandort und die Ermittlungen übernommen.