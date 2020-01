„Plein Air“ in Kappeln : Eine Woche lang Kunst und Kultur in der Alten Maschinenhalle

Vom 15. bis zum 21. März dreht sich in der und um die Alte Maschinenhalle alles um Malen, Musik, Tanz, Gesang.

von Rebecca Nordmann

29. Januar 2020, 16:01 Uhr

Kappeln | Aus dem eintägigen Kunst- und Kulturfestival „Plein Air 54 Grad“ im vergangenen Jahr wird in diesem Jahr eine ganze Kulturwoche. Das Organisationsteam um Kunsthistorikerin Christina Kohla und die Ehrenamtler Rita Gäbler, Debora Stock und Kerstin Frahm haben ein Programm für den Zeitraum vom 15. bis zum 21. März entwickelt, das die Vielfalt der kulturellen Möglichkeiten offenbaren soll.

Das Wichtigste vorab: „Unser Festival richtet sich an alle.“ Das sagt Christina Kohla und umreißt mit diesem einfachen Satz das Grundlegende der Veranstaltung: Es soll sich niemand aus welchen Gründen auch immer ausgeschlossen, jeder soll sich angesprochen fühlen. Dafür steht auch der Veranstalter, das St. Nicolaiheim Sundsacker, Träger der Kappelner Werkstätten, das die Alte Maschinenhalle für die Zeit zur Verfügung stellt.

Eröffnet wird die Kulturwoche am Sonntag, 15. März, 16 Uhr mit einer Ausstellung: 27 Künstler, die im Sommer alle bei der dann dritten Schlei-Akademie dabei sein werden, zeigen jeder etwa zwei ihrer Werke – darunter Ölmalerei von Lars Möller und Ulf Petermann, Keramik von Jimmy Clark, Monotypie von Heidemarie Utecht. Christina Kohla nennt das „eine echte Sensation“. In den Folgetagen, bis einschließlich Freitag, 20. März, ist die Schau in der Alten Maschinenhalle täglich von 11 bis 17 Uhr zu besuchen. Führungen sind vorgesehen – was allerdings noch fehlt, sind ehrenamtliche Aufsichtskräfte.

Am Donnerstag, 19. März, wird Theater gespielt: Die inklusive Theatergruppe der Wohngruppe Grauhöft des St. Nicolaiheims zeigt das selbst geschriebene Stück „Gleis 3“, das sich um menschliche Begegnungen auf dem Bahnhof dreht. Kohla spricht von der Vielfalt der Charaktere auf der Bühne und im Stück und vom Anliegen des St. Nicolaiheims, inklusive Strukturen zu entwickeln, die sich öffnen, statt im Geschlossenen zu agieren.

Als Schlusspunkt schließlich das eigentliche „Plein Air“ am Sonnabend, 21. März: Ab 14 Uhr sind „unterschiedliche Menschen zum künstlerischen Austausch“ willkommen – so beschreibt es Christina Kohla. Zusehen, mitmachen, ausprobieren – alles ist erlaubt. Das Ziel bleibt dasselbe. Kohla: „Wir wollen mehr Wir-Gefühl entstehen lassen.“ Es soll acht bis zehn offene Kunststationen (etwa Acryl-Malerei, Collage, oder Zeichnen nach der Natur) in der und um die Halle herum geben, Essen (auch vegetarisch und vegan) und Getränke gehören zum erweiterten Angebot. Unter anderem will sich auch der neue Kinder- und Jugendbeirat der Stadt vorstellen und Kontakte knüpfen.

Ab 19.30 Uhr geht es dann auf der Bühne weiter: Chöre und Gesangsgruppen, auch Solomusiker aus Kappeln und dem Umland treten auf, eine Line-Dance-Gruppe hat sich angekündigt, und Kerstin Frahm führt als Moderatorin durch den Kulturabend. Sie wünscht sich allerdings einen Co-Moderator an ihre Seite – Bewerbungen werden noch angenommen. Zudem verspricht sie schon jetzt: „Es gibt noch einige Überraschungen – und einen ganz besonderen Abschluss.“

Die komplette Veranstaltungswoche ist kostenlos, das gilt für den Ausstellungs- und den Theaterbesuch sowie für die Teilnahme an den Workshops und den Eintritt zum Kulturabend. Wer vor Ort die Verpflegung (Kaffee, Kuchen, Snacks, Suppe, Kaltgetränke) nutzen möchte, muss dafür ein kleines Entgelt entrichten. Für alle anderen Spenden steht ein quietsch-rosanes Pappmaché-Schweinchen bereit.