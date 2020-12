Kappeln : Eine Stadt sucht den Weihnachtsbaum-Dieb

Tannenbäume sind derzeit schwer gefragt. Und das nicht nur in Kappeln. Allerdings riefen sie dort die Polizei auf den Plan.

Avatar_shz von sb

08. Dezember 2020, 09:45 Uhr

Kappeln | Tannenbäume sind derzeit schwer gefragt. Und das vermutlich nicht nur in Kappeln. Allerdings riefen sie in Kappeln die Polizei auf den Plan.

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend beobachtete demnach ein Zeuge kurz nach Mitternacht, wie eine Person einen Tannenbaum samt Fuß vom Rathausmarkt in Richtung Deekelsenplatz zog. Die alarmierte Streife des Polizeireviers Kappeln konnte die Spur aufnehmen. Es handelte sich um einen von der Wirtschaft und Touristik Kappeln GmbH (WTK) aufgestellten Tannenbaum, der über einen großen stabilen Holzfuß verfügte. Dieser Fuß hinterließ beim Hinterherziehen eine eindeutige Spur, die die Beamten durch die Innenstadt bis in die Arnisser Straße zu einem Mehrfamilienhaus verfolgen konnten. Nach Öffnen der Haustür wurde der Baum im Hausflur aufgefunden. Wer den Baum dorthin verschleppt hat, steht noch nicht fest. Die Beamten brachten den Baum wieder an seinen Standplatz auf dem Rathausmarkt.

Wie die WTK auf Nachfrage mitteilte, verfügt sie noch über Exemplare, sodass sich an sie wenden kann, wer gerne einen Tannenbaum hätte.