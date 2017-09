Fünfter Blaulichttag in Kappeln : Eine Phalanx an Blaulicht am Hafen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Rebecca Nordmann

erstellt am 17.Sep.2017 | 17:58 Uhr

Es ist schwer zu sagen, wie viele Menschen gestern über den Tag verteilt am Hafen unterwegs gewesen sind. Klar ist: Keiner von ihnen konnte all die Uniformierten, all die blinkenden Lichter, die eindrucksvolle Phalanx an Fahrzeugen übersehen. Der fünfte Blaulichttag war angesagt und damit die Chance für Hilfsorganisationen hautnah zu zeigen, zu was sie in der Lage sind.

Feuerwehr, Polizei, DLRG, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Zoll, Rettungshundestaffel, DRK, DRF Luftrettung, Marine – die Liste der Teilnehmer sprach für sich. Und auch Gemeindewehrführer und Haupt-Organisator Dirk Schadewaldt war überzeugt: „Ich glaube, wir haben ein gutes Paket geboten.“ Und zwar eines, das jede Menge auf einmal abdeckte.

So konnte die Freiwillige Feuerwehr Ellenberg ihre Drehleiter vorführen: Bei einer Übung ging es darum, einen Verletzten von Bord eines Schiffes an Land zu transportieren – kein Problem dank Drehleiter. Die beiden Feuerwehrleute im Korb wagten sich weit hinaus und das in doppeltem Sinne. Zum einen trug sie die Drehleiter in die Höhe, aber eben auch über die Schlei. Der Verletzte konnte im Tragekorb an der Drehleiter befestigt und sicher an Land gebracht werden. Keine halbe Stunde später demonstrierte die Freiwillige Feuerwehr Kappeln die Folgen eines Fettbrandes – wenn man ihn nicht richtig löscht. Das sollte nämlich mit einer Feuerlöschdecke und keinesfalls mit Wasser geschehen. Wer doch zu Wasser greift, muss mit einer gefährlichen Explosion rechnen.

Um auch über solche Inhalte besser aufzuklären, soll innerhalb der Ortswehren der Brandschutzerziehung neues Leben eingehaucht werden. Wie Björn Frye, stellvertretender Kappelner Ortswehrführer, sagte, ist geplant, die Aufklärung an Schulen und Kindergärten zu intensivieren, mit dem Ziel, Kindern potenzielle Gefahren aufzuzeigen, ihnen aber gleichzeitig zu zeigen, was im Notfall zu tun ist.

Ohnehin stellten die Kinder gestern die größte Besuchergruppe am Hafen. Ihnen, aber auch den Erwachsenen, wollten die teilnehmenden Verbände und Organisationen sich selber einmal einen Blick hinter die Kulissen erlauben – oder, wie es Dirk Schadewaldt formulierte: „Einfach mal da hineingucken, wo man sonst nicht reingucken kann.“