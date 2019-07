Kleingärtner Kappeln : Eine Garten-Oase mitten in der Stadt

Pächter mögen die Ruhe, frisches Gemüse und das gute Miteinander.

von Doris Smit

21. Juli 2019, 18:54 Uhr

Kappeln | „Uwes Oase“ steht an der Gartenlaube, und das ist dieser Ort für Familie Schetsche auch. „Ohne Garten geht es nicht“, sagt Uwe Schetsche und seine Frau Carmen stimmt ihm zu: „Wir sind jeden Tag hier!“

Der Kleingärtnerverein von 1814 ist der älteste Deutschlands, darauf legen seine Mitglieder wert. Die Schetsches haben ihren Kleingarten im Bereich „Sportkoppel“ mitten in Kappeln. Insgesamt etwa 20 Parzellen gehören dazu, sie sind alle um die 460 Quadratmeter groß. Schetsches Halbbruder, Thorsten Karg, ist Obmann hier und hat den Garten nebenan gepachtet. Seit 1983 ist Uwe Schetsche Kleingärtner, zuerst am Bahndamm bei der Cremilk. Eine Zeitlang kam er ohne aus, er war als Kellner im Vereinsheim, der „Kürbisklause“ beschäftigt und hat die Gaststätte selbst sieben Jahre lang als Pächter betrieben. Vor 13 Jahren hat er seine jetzige Parzelle von einem Nachbarn übernommen. Das Tolle: Uwe und Carmen Schetsche wohnen mit Yorkshire Terrier „Dusty“ in der Flensburger Straße und können quasi von der Wohnung in ihren Garten gucken. „Ich kann mit der heißen Tasse Kaffee in der Hand rübergehen“, sagt Schetsche und lacht. „Ohne Garten würde ich mich nicht wohlfühlen.“

Die Schetsches pflanzen Bohnen, Zucchini, Zwiebeln und Tomaten an. Ein Drittel der Gartenfläche muss so bewirtschaftet werden, das ist Vorschrift. „Am wichtigsten sind uns die Kartoffeln“, sagt der 67-Jährige und seine Frau (61) zeigt einen selbst konstruierten Kartoffelschrubber: eine Klobürste an einer Bohrmaschine. „Einmal ordentlich in das Wasser mit den Kartoffeln halten, dann sind sie sauber“, sagt sie und lacht.

Aber auch entspannt und gefeiert wird im Garten. Es gibt Punschabende im Winter und Grillabende im Sommer. Zwischendurch wird auch mal geräuchert. Das nächste Fest steht bevor. Das Paar will die „Perlenhochzeit“ in der gepflegten Gartenanlage feiern.

Thorsten Karg hat die Parzelle nebenan erst seit gut einem Jahr, den Posten als Obmann hat er vor vier Monaten übernommen. „Aber ich hatte vorher schon einmal einen Garten. Wenn man in einer Wohnung lebt, fehlt sonst etwas“, findet er. Als Obmann hat er auch im Auge, ob eine Parzelle frei wird, aber in der „Sportkoppel“ ist alles vergeben. Bei rund 130 Euro pro Jahr inklusive Wasser zuzüglich Laubenversicherung ist die Kleingärtnerei ein kostengünstiges Vernügen. Und die Pächter an der „Sportkoppel“ sind bunt gemischt. „Hier sind wir alle gleich, und so werden auch alle behandelt“, stellt Schetsche fest. „Wir haben ein gutes Miteinander“, sagt er. Karg ergänzt: „Alles geht Hand in Hand“. Betrübt ist der Obmann darüber, dass es an den öffentlichen Wegen immer wieder zu Vandalismus kommt, wie zuletzt an dem Schild zur Streuobstwiese, und bittet alle Pächter und Besucher, Augen und Ohren offen zu halten.