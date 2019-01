Kappeln : Eine farbenfrohe, aber friedliche Silvesternacht

Viele Raketen, aber keine Zwischenfälle.

von Doris Smit

01. Januar 2019, 17:38 Uhr

Optimale Bedingungen für das Feuerwerk zum Jahreswechsel: Ein klare Nacht bei Temperaturen um die acht Grad sorgten in der Silvesternacht für eine gute Sicht. Dass die Menschen ordentlich in bunte Raketen und laute Böller investiert hatten, zeigte sich besonders gut vom Standpunkt in Ellenberg aus, von dort war der Blick über der Skyline von Kappeln besonders eindrucksvoll. Rund 20 Minuten dauerte der Zauber. Die Polizei in Kappeln vermeldete zwar einige Einsätze – die hatten aber alle nichts mit der Silvesternacht zu tun: Es blieb alles ruhig.