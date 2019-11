Einbrüche in Kappeln : Einbruchswelle in der Innenstadt

In mindestens drei Geschäften wurde viele kleinere Artikel im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Avatar_shz von Doris Smit

11. November 2019, 18:44 Uhr

Kappeln | Aufgehebelte Fenster, aufgestemmte Türen, verbogene Gitter – in den vergangenen Tagen wurde in Kappeln in mindestens drei Geschäfte in der Innenstadt eingebrochen. Zuletzt entdeckte Torben Wichmann am vergangenen Freitagmorgen, dass die Seitentür an der Notausgangstreppe in seinem Modehaus beschädigt war und offen stand. Aus den Lagerräumen an der Treppe wurden Kleidung und Accessoires im Wert von rund 3000 Euro Einkaufspreis gestohlen. „Genau kann ich das noch gar nicht sagen. Wir gehen gerade die Listen durch, um zu sehen, was alles fehlt“, erklärt er, „das ist eine Mordsarbeit.“ Es fehlen Damenjeans vieler verschiedener Marken, Schuhe, Herrenjacken, Taschen und sogar Sparschweine. Ob das ein einzelner Täter gewesen sein kann? „Ich habe keine Ahnung“, erklärt Wichmann. „Aber dann muss er sehr viel Zeit gehabt haben – und Hilfsmittel zum Abtransport.“ Ärgerlich ist für ihn nicht nur der Verlust der Ware, sondern auch die drei beschädigten Türen.

Gesehen worden ist der Einbruch im Modehaus Wichmann aber offenbar nicht. Es gibt nur wenige Wohnungen, von denen aus der Deekelsen-Platz überblickt werden kann, sagt der Modehaus-Inhaber. Der Einbruch wurde bei Facebook und Instagram gepostet und allein am Wochenende über 400 Mal geteilt.

Aber nicht nur im Modehaus Wichmann wurde eingebrochen. Wie jetzt bekannt wurde, drangen der oder die Täter bereits eine Woche vorher, am 30. Oktober, in der Querstraße in den Biomarkt Prinz und im Tattoo-Studio „Iron Ink Tattoo“ von Jan Henrik Wolfsdorf ein. „Er hat ein Fenster aufgehebelt und Regale umgekippt“, beschreibt Wolfsdorf. Besonders bitter für ihn: Wolfsdorf hat sein Studio erst am 1. November eröffnen wollen. Nun waren zwei Tage vorher Tattoo-Maschinen und Piercingschmuck weg. „Auch Fitness-Produkte wurden gestohlen. Ich schätze den Verlust auf 3000 Euro“, sagt der Flensburger. Was der Einbrecher wohl nicht wusste: Die Räume des Tattoo-Studios wurden videoüberwacht. Die Bilder auf dem Video, auf denen der Täter deutlich zu sehen ist, wurden an die Polizei übergeben und kursieren bereits bei Facebook.

Auch Benjamin Görlich vom Biomarkt Prinz guckt auf leere Aufsteller: Schokoladentafel, Körbe, sogar Socken sind bei ihm verschwunden, andere Waren wurden beschädigt. Ein Korb wurde auf dem Parkplatz am Deekelsen-Platz im Gebüsch wieder gefunden. Und auch bei Görlich sind erste Hinweise auf den oder die Täter eingetrudelt.

Laut der Kriminalpolizei in Schleswig ist die erhöhte Einbruchslage in Kappeln bekannt, die Ermittlungen dazu laufen bereits.