15. Bundesweiter Tag der offenen Töpferei : Einblicke in Atelier und Werkstatt

26. Februar 2020, 18:20 Uhr

Kappeln/Angeln | Bereits zum 15. Mal laden Kunsthandwerker in ihre Keramik-Werkstätten und Ateliers zum bundesweiten „Tag der offenen Töpferei“ ein. Am zweiten Märzwochenende bieten sie allen Interessierten die Möglichkeit, ihnen über die Schulter zu schauen und zum Teil auch einmal selbst Hand anzulegen. Dabei starten am 14. und 15. März auch die Töpfereien in und um Kappeln in die neue Verkaufssaison. Dann lautet das Motto wieder: „Schauen, anfassen, staunen“.

Das Wochenende bietet Interessierten verschiedene Möglichkeiten: Einige der Kunsthandwerker führen durch ihre Räume und beantworten Fragen, andere zeigen ausgewählte Techniken. Es gibt auch Werkstätten, in denen die Gäste selbst kreativ werden dürfen. „Es wird offenbar von Jahr für Jahr besser angenommen, immer mehr nutzen das Angebot“, sagt Gundula Sommerer aus Flensburg, die Mitglied im Drehwerk Angeln ist und in diesem Jahr mit zur Runde gehört. Debora Stock von der gleichnamigen Töpferei in Kappeln kann das bestätigen. „Inzwischen sind es schon 25 Werkstätten, die in Schleswig-Holstein mitmachen. Es entwickelt sich“, sagt sie. Dulli Engel aus Brebel hat festgestellt, dass inzwischen viele der Gäste ihre „Reiseroute“ vorher im Internet zustammenstellen: „Die Rundtour ist attraktiv.“ Imke Splittgerber aus Boren ergänzt: „Es ist immer mal Besucher von weiterher wie aus Kiel oder Hamburg dabei.“ In jedem Fall freuen sich die Künstlerinnen auf das Wochenende, an denen sie sich auf die Finger und hinter die sonst vielleicht verschlossenen Türen blicken lassen. Vielen Kunden sei nicht bewusst, wie viele Arbeitsgänge bis zum fertigen und qualitativ hochwertigen Produkt nötig sind. „So erklärt sich manchmal auch der Preis. Aber auf YouTube sieht das immer so leicht aus“, sagt Debora Stock und lacht. „Es ist nicht umsonst ein Lehrberuf über drei Jahre“, sagt Imke Splittgerber. „Und dann hat man noch längst nicht alles gelernt“, erklärt Gundula Sommerer.

Die Angebote in der Region:

>In diesem Jahr können die Gäste der Töpferei Stock, Grüne Straße 1, in Kappeln einen Becher selbst gestalten. „Die Becher sind geschrüht, das heißt, sie sind bereits einmal bei 950 Grad gebrannt“, erklärt die Inhaberin. Wer am Sonnabend zum Gestalten kommt, kann nach Möglichkeit den fertigen Becher am Sonntag schon mitnehmen. Außerdem werden Kaffeespezialitäten aus den passenden Keramiktassen serviert – ein Probetrinken sozuagen. Einblick in die Werkstatt gibt es sowieso, gedreht wird auf Anfrage.

>In Süderbrarup in der Schleswiger Straße 52 gibt es die Töpferei Lorenz. „Ich zeige meine keramischen Arbeiten und lade die Gäste in meine Werkstatt, meinem Garten und Ausstellungsraum ein“, erklärt Inge Lorenz. Ebenfalls in Süderbrarup, Bachstraße 48, findet sich die Töpferei Tuch & Ton von Inga und Lina Bialek. Die Tuch-und-Ton-Ausstellung ist neugestaltet. In kleiner Runde kann frei getöpfert werden.

> Dulli Engel in der Loitstraße 12 in Brebel fertigt Einzelstücke, inzwischen aber auch Gebrauchskunst an. „Aufbereitung, die verschiedenen Vorgänge des Drehens, abdrehen, hänkeln – auf Wunsch erkläre ich den ganzen Arbeitsprozess von A bis Z“, sagt sie.

>In Boren, Affegünt 2, Richtung Lindau, liegt das Keramikatelier von Imke Splittgerber. Sie erklärt eine besondere Technik – das Pinchen. „Die Keramik wird nicht glasiert, sondern noch im Rohzustand poliert“, sagt sie. Imke Splittgerber ist in Kappeln auch durch das Plein Air-Festival und der Schlei Akademie bekannt.

> Etwas weiter nördlich, Winderatt 14 bei Sörup, freut sich Anne Flindt über porzellaninteressierte Gäste und gibt einen Einblick in das UP-art-ATELIER .

> Bei TONART von Gundula Sommerer in der Schlossstraße 16 in Flensburg finden Keramik-Interessierte Gefäße aller Art, die in Aufbautechnik entstehen. „Mein Markenzeichen sind die aufgebrochenen Oberflächen“, sagt sie. Wer ein Foto oder einen Schriftzug mitbringt, kann ihn mit einem Eisenoxid-Druck auf eine Kachel bringen.

Am 15. „Tag der offenen Töpfereien“ sind die Werkstätten und Läden an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Informationen auch unter www.tag-der-offenen-toepferei.de

