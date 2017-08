Brodersby : Ein Wiedersehen nach 80 Jahren

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„An den Pastor erinnere ich mich noch genau, den mochte ich“, sagt Magdalene Hansen und hält das schwarz-weiße Foto hoch. Es zeigt rund 30 junge Frauen und Männer vor dem Pastorat in Großsolt, die im März 1937 konfirmiert wurden. Sich selbst erkennt Hansen sofort wieder: schick angezogen, die Haare zu zwei langen Zöpfen geflochten. „Das war damals so üblich“, erzählt Magdalene Hansen. Gretchen Haß, Thea Johannsen und Magdalene Jessen nicken. Auch sie finden sich auf dem historischen Bild sofort wieder. Dass sich die vier Frauen, alle Jahrgang 1923, nun gemeinsam ihr Konfirmationsfoto ansehen, ist einem Zufall zu verdanken. Denn sie hatten sich nach der Konfirmation aus den Augen verloren und seit 80 Jahren keinen Kontakt mehr.

Sie alle kommen aus der Umgebung von Großsolt und sind nach der Konfirmation beruflich in verschiedene Richtungen ausgeflogen. Über eine Cousine, die im Altenheim Haus Rosengarten in Sörup arbeitet, haben Gretchen Haß und ihre Tochter Karin Lausen vor ungefähr acht Wochen erfahren, dass eine gewisse Thea Johannsen in der Wohnanlage lebt. Als Gretchen Haß den Namen hörte, klingelte es bei ihr und sie erinnerte sich an ihre ehemalige Mit-Konfirmandin. Über eine Verwandte in Kleinsolt erfuhren die Frauen, dass auch Magdalene Hansen und Magdalene Jessen noch lebten – in Tarp und in Freienwill. Um die vier Seniorinnen zusammenzuführen, organisierten Karin Lausen sowie Thea Johannsens Neffe Rüdiger Kristan und dessen Ehefrau Melita ein Treffen in Brodersby-Geel – wo Gretchen Haß und ihre Tochter wohnen.

Die noch sehr fitten vier 94-Jährigen haben in den 80 Jahren nach der Konfirmation viel erlebt – und so kamen auch einige kleine Anekdoten ans Tageslicht. Gretchen Haß, die in Kleinsolt geboren wurde, ist ihrem Ehemann regelrecht vermittelt worden. „Die jungen Männer waren damals alle im Krieg, mein Bruder auch“, erklärt sie. Und ihre Tochter Karin Lausen fügt augenzwinkernd hinzu: „Einen älteren Mann wollte man ja auch nicht heiraten.“ In ihrem Dorf habe sich deshalb schnell herumgesprochen, wer noch alleinstehend war und einen Partner suchte. Erst 1950 hat Gretchen Haß geheiratet, zog auf einen Bauernhof nach Bollingstedt und bekam zwei Kinder. Auf dem Hof lebte die 94-Jährige bis 2001, nun wohnt sie bei ihrer Tochter.

Auch Thea Johannsen verbrachte die meiste Zeit ihres Lebens auf einem Bauernhof. Die gebürtige Kleinwolstruperin erinnert sich immer noch gerne an die vielen Tiere, die sie und ihr Mann besaßen – vor allem an den Hahn, der jeden Morgen krähte. Als das Ehepaar in den 1950-er Jahren einen Trecker bekam, war die junge Frau mächtig stolz. „Das war etwas Besonderes und hat uns die Arbeit erheblich erleichtert“, erzählt sie.

Gerne erinnert sich Thea Johannsen auch an ihre Zeit als Krankenschwester im Lazarett in Kiel. „Dort habe ich Latein gelernt“, sagt sie stolz. Geheiratet hat sie, wie Gretchen Haß, auch erst nach dem Krieg – „es waren ja keine Männer da“. Kinder hat sie nicht bekommen. Doch auch so sei sie immer beschäftigt gewesen – und vor allem sehr aktiv. Als sie mit ihrem Mann 1985 von Havetoft an den Südensee bei Sörup zog, ist sie regelmäßig durch das Gewässer geschwommen – sogar noch mit 86 Jahren. Und auch ihren Führerschein hat sie gemacht. Gefahren ist sie aber nicht so oft, denn ihr Mann habe sich bevorzugt hinters Steuer gesetzt. Im Gegensatz zu Magdalene Jessen, die mit 94 Jahren immer noch mit dem Auto zum Arzt oder von Freienwill zum Förde-Park nach Flensburg fährt, hat sie ihren „Lappen“ inzwischen abgegeben.

Die alten Damen könnten noch länger in Erinnerungen schwelgen – und nehmen sich vor, telefonisch in Kontakt zu bleiben und in naher Zukunft sogar ein weiteres Treffen zu organisieren.

von Tina Ludwig

erstellt am 26.Aug.2017 | 12:30 Uhr