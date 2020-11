Lions Club Kappeln : Ein Wasserspender für Kieholm

Erlös aus dem Verkauf des Adventskalenders 2019 geht an 15 Bewerber aus Kappeln und Umgebung.

Avatar_shz von Doris Smit

01. November 2020, 14:14 Uhr

Kappeln/Hasselberg | Die Freude ist groß an der Grundschule Kieholm: Ein cooler Wasserspender steht jetzt im Treppenhaus und jedes der 88 Schulkinder bekommt eine formschöne, blaue Trinkflasche mit Schullogo, die immer wieder aufgefüllt werden kann. Möglich gemacht hat die Anschaffung eine Spende des Lions Clubs Kappeln.

„Wir haben jetzt die Erlöse aus dem Verkauf des Adventskalenders 2019 alle verteilt“, sagt Lions-Präsidentin Bettina Kirchberg. Der Service-Club spendet das Geld aus dem Verkauf seines Kalenders regelmäßig für den guten Zweck. Seit 2018 ruft er zu einem Bewerbungsverfahren auf und animiert Vereine, Organisationen und Institutionen, die einen ganz konkreten Wunsch haben, sich zu melden. Und in diesem Jahr war die Grundschule Kieholm unter den Bewerbern.

„Wasser ist Leben – das ist ein generelles Motto des Lions Clubs. Wir hatten uns mit der damaligen vierten Klasse im Unterricht intensiver mit dem Thema beschäftigt“, beschreibt Schulleiter Jörg Koschnitzke. Die Bedeutung von Wasser, wofür es gebraucht wird, wie viel gesünder es ist, als gezuckerte Getränke, und was es heißt, kein Wasser zu haben – viele Fragen wurden gestellt und beantwortet. Beworben hatte sich die Schule schließlich mit einem selbst gestalteten Plakat. „Und dann kam irgendwann die frohe Botschaft, dass wir 1000 Euro bekommen“, sagt Koschnitzke. So konnte ein hochwertiger Wasserspender angeschafft werden und 150 Mehrweg-Trinkflaschen gab es noch dazu. Leicht, spülmaschinenfest und nachbestellbar – damit immer genug da sind, wenn neue Schüler dazu kommen. „Viele andere Schulen haben schon einen Wasserspender. Kieholm jetzt auch, und wir freuen uns sehr, vielen Dank“, sagt Jörg Koschnitzke zu Bettina Kirchberg.

Der Antrag auf einen Wasserspender war nur einer von vielen Wünschen, der erfüllt wurde. Insgesamt konnten in diesem Jahr 15 Projekte auf diese Weise bezuschusst werden. So gab es auch für die Kinder des Waldorfkindergartens in Kappeln finanzielle Unterstützung – hier sollten die Ruhemöglichkeiten in der Einrichtung erweitert werden sollten. „Die Leiterin hat sich unbändig gefreut“, berichtet die Lions-Präsidentin.

Der heilpädagogische Kindergarten Süderbrarup hatte sich gemeldet und berichtet, dass eine Turnmatte für den Bewegungsraum angeschafft werden sollte, die für die inklusive Arbeit sehr wichtig ist. Einen Ausbildungskoffer konnten die Hasselberger Feuerkids mit der Spende des Lions Clubs anschaffen. „Sie haben sehr großen Zulauf und machen eine fantastische Arbeit vor Ort“, lobt Kirchberg.