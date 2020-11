Tierheim Weidefeld : Ein Tierheim voller Katzen

In Weidefeld sind in den vergangenen Wochen zahlreiche Fundtiere abgegeben worden.

Avatar_shz von Doris Smit

03. November 2020, 19:26 Uhr

Kappeln | „So viele Katzen hatten wir selten“, sagt Sabine Hegemann, Leiterin des Tierheims Weidefeld. In den vergangenen Wochen sind zahlreiche Fundtiere abgegeben worden. Die aktuelle Zählung hat ergeben: Es sind zurzeit 67 . Das Tierheim bittet um Hilfe: Es werden Spenden angenommen und wichtiger noch – die Vermittlung ist nach vorheriger Telefonabsprache auch jetzt jederzeit möglich.

Ein ganzer Wurf aus Oestergaard

Ein ganzer Wurf aus Oestergaard kam vor etwa vier Wochen im Tierheim an. Grau, schwarz-weiß, getigert – kunterbunt, erst wenige Wochen alt und vor allem viel zu dünn. Tierpflegerin Marie Schumacher hat sich der Katzenbabys angenommen. Insgesamt sechs, die sie mit der Hand aufgezogen hat. Da endet der Arbeitstag auch nicht im Tierheim. Dreieinhalb Wochen lang hat sie die Kleinen abends eingepackt, dazu Fläschchen und Katzenaufzuchtsmilch, und alles mit nach Hause genommen. „Ich habe sie alle zwei bis drei Stunden gefüttert, auch in der Nacht“, sagt die Tierpflegerin. „Besonders die kleine Silbergraue hat mir Sorgen bereitet“, berichtet sie. Sie mochte anfangs nichts trinken und war so dünn, dass die Wirbelsäule hervortrat. „Es hat lange gedauert, bis sie zugenommen hat“.

Nur mit einem Partner

Aber nun sind sie fit und vor allem munter. Sie sind jetzt etwa acht Wochen alt, und am 4. November werden sie geimpft. Dann können sie vermittelt werden. Wichtig: Sie brauchen einen Partner. Entweder sie gehen zu zweit in ein neues Zuhause oder es muss bereits eine andere Katze vorhanden sein. „Die sollte allerdings noch nicht so alt sein, sonst ist das Spielverhalten zu unterschiedlich“, erklärt Marie Schumann. „Sie kuscheln und rangeln miteinander. So lernen sie, wie weit sie gehen können. Und so einen Partner können wir Menschen nicht ersetzen.“

Zu den Gästen im Tierheim gehören auch vier erwachsene Katzen, die vermittelt werden sollen, weil ihr Halter verstorben ist. Sie sind lieb und ganz schön gut genährt. „Deshalb nennen wir sie die Pummelums“, sagt Sabine Hegemann. Das Team besteht aus drei Katzen und einem „Quotenkater“. „Ruba“ und „Mäxchen“ sind zutraulich, die anderen beiden Damen im Moment noch zurückhaltend. Sie sind aber auch erst seit einer Woche im Tierheim. Wer einen schönen Kater mit ausgeprägtem Charakter sucht, der gern draußen unterwegs ist, aber nicht auf Kinder, andere Katzen und schon gar nicht auf Hunde steht, ist mit „Mikesch“ gut bedient. Er ist sieben Jahre alt und fühlt sich in dem Trubel des Tierheims nicht wirklich wohl.

Diese und viele weitere Tiere sollten Weihnachten eigentlich in einem Zuhause feiern, finden die Mitarbeiter. Im Moment müssen sie jeden Tag etwa 40 Dosen Katzenfutter öffnen. Da corona-bedingt in diesem Jahr auch die Tierbescherung ausfallen muss, bittet die Leiterin um Spenden. Neben Geld wird auch Katzen-Nassfutter in jeglicher Form genommen, Vlies- und Wolldecken helfen über die kalten Monate. Die Spenden können nach telefonischer Anmeldung vorbei gebracht werden. So läuft es auch bei der Vermittlung. Sabine Hegemann: „Wenn wir Bescheid wissen, dass jemand kommt, können wir alles vorbereiten, so dass Abstände und Maskenpflicht gewahrt bleiben.“

www.tierheim-weidefeld.de,

Telefon: 04642/987121.Tierschutzverein Angeln-Schwansen; IBAN: DE 54 2175 0000 0080 3047 73