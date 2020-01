Wohnmobilstellplatz Kappeln : Ein Stellplatz in der ersten Reihe

Einige wenige Wohnmobilisten genießen auch im Winter die Ruhe an der Schlei.

von Doris Smit

09. Januar 2020, 19:36 Uhr

Kappeln | Ungemütliches Januarwetter. Regen prasselt auf das Dach. Im Wohnmobil von Benno Ahrens läuft der Fernseher, seine Frau Renate hat es sich mit Chihuahua „Kiro“ auf dem Bett gemütlich gemacht. Ahrens blickt auf die Schlei und sagt fröhlich: „Das Wetter stört uns nicht.“

Wintercamper. Außer dem Paar aus Ballenstedt im Harz stehen nur noch zwei weitere Wohnmobile auf dem Stellplatz der Ancker Yachting GmbH direkt an der Schlei. Benno und Renate Ahrens haben Weihnachten noch mit ihrem Sohn Mathias zu Hause gefeiert. „Aber am 27. Dezember sind wir los – ohne Ziel, einfach erstmal Richtung Norden“, sagt sie. Wie lange? „Am 3. Februar muss ich zurück sein – Arzttermin“, sagt er und lacht. Sie ergänzt: „Einmal Wäsche waschen, und dann geht es wieder los.“

Seit 2016 hat das Ehepaar das Wohnmobil, vorher hatten sie ein Boot. Seit vorigem Jahr sind sie jetzt beide Rentner – und so oft es geht unterwegs, eigentlich ausschließlich in Deutschland. „Wir gucken im aktuellen Bordatlas oder auf der Handy-App“, berichtet die 64-Jährige. Auf dieser Tour waren sie zuerst am Nord-Ostsee-Kanal und haben Silvester in Schachtholm verbracht. „Da standen wir bestimmt mit 50 anderen“, sagt Benno Ahrens und „schön ruhig da. Das ist uns wichtig.“ Aber auch der Preis des Stellplatzes spielt bei der Auswahl eine Rolle: 10 bis 12 Euro, Strom extra, das ist ok, sind sie sich einig. Kappeln kannten die beiden vorher nur vom Namen, die Gegend aber schon. „Unser Sohn war in Schleswig und Flensburg bei der Bundeswehr“, verrät Benno Ahrens. Im Winter fährt er so gern, weil dann die Stellplätze nicht so voll sind und weil die Knicks und Büsche nicht belaubt sind. So kann man viel mehr sehen. „Und am liebsten fahren wir auf den Straßen abseits des großen Verkehrs, auf den Straßen ohne Mittellinie“, so der 66-Jährige.

So. Jetzt muss Benno Ahrens nochmal los: Aal holen – zum Abendbrot oder für zwischendurch. „Das ist auch ein Grund, warum wir immer an die Küste fahren: Hier gibt es vernünftigen Fisch“, sagt er und lacht.

Ein Stückchen weiter längs haben Marianne und Ingmund Ødegård eingeparkt. Das Paar lebt in der Nähe von Stavanger in Norwegen und ist viel unterwegs. „So vier bis fünf Mal im Jahr, etwa fünf Monate verbringen wir im Wohnmobil“, sagt Ingmund Ødegård (71). In Norwegen haben sie ein großes Haus. „Viel zu groß für zwei Personen“, sagt Marianne Ødegård (69), da seien sie lieber unterwegs.

Bei dem Schmuddelwetter haben sie es sich mit einem Gläschen Wein und LED-Kerzen gemütlich gemacht. Manchmal fahren sie nur durch Deutschland durch – mit ein paar Stopps – und bleiben in Österreich oder Ungarn. Aber sie haben sich auch schon die Deutsche Weinstraße angesehen. Kappeln kennen sie schon recht gut. „Wir waren etwa fünf, sechs Mal hier. Man kann gut spazieren gehen, weil es so klein ist. Alles ist nah beieinander. Es ist gemütlich hier “, sagt Ingmund Ødegård, und lachend: „Moin, moin.“ Auch wenn es jetzt ruhig ist, zu Silvester mussten sie sich den Platz mit etwa 20 anderen teilen.