Arnisser Turn- und Sportverein : Ein Sportverein schreibt Geschichte

Der Arnisser Turn- und Sportverein wurde vor 100 Jahren gegründet, gefeiert wird voraussichtlich im kommenden Jahr.

27. September 2020

Arnis | Eigentlich war ein großes Fest geplant. „Die Pandemie hat uns sehr ausgebremst, so konnten wir den 100. Vereins-Geburtstag nicht gebührend feiern“, sagt Gabriele Pieper. Sie ist aktuell die Vorsitzende des Arnisser Turn- und Sportvereins (ATSV). Ein feierlicher Empfang im Rathaus war vorgesehen, eine Spielwiese am Strand mit sportlichem Parcours, einer Hüpfburg und einem Kuchenbüfett. „Das Abendprogramm sollte mit der Arnisser Feuerwehr gestaltet werden“, berichtet sie weiter. Ein Laternenumzug, ein Lagerfeuer und sogar ein Feuerspucker – nun hofft der ATSV-Vorstand auf eine Feier im kommenden Jahr.

Nach dem 15. Juli 1920 – das ist das genaue Gründungsdatum – bildeten laut der vorhandenen Unterlagen die Herren Voitl (Vorsitzender), Lückhoff (stellvertretender Vorsitzender), Gräve (Kassenwart und Pahl (Schriftwart) den ersten Vorstand. Rund 60 Mitglieder zählte der Verein in seinen Anfangsjahren – ausschließlich Männer. Die Sparten Fußball, Turnen, Leichtathletik und Faustball wurden angeboten. „Auch Wettkämpfe mit den Vereinen aus Kropp, Niesgrau, Karby, Gelting und bis Glücksburg hat es in den zwanziger Jahren bereits gegeben“, berichtet Pieper weiter. Ein Name, der ab 1926 besonders eng mit der Vorstandsarbeit und dem Fußball verbunden war, ist Karl Paulsen. In der Zeit zwischen 1930 bis über das Kriegsende 1945 hinaus waren die Aktivitäten des Vereins nur eingeschränkt möglich. „Mitglieder zwischen 16 und 26 Jahren mussten beim „Wehrturnen“ mitmachen, 1933 wurde die Teilnahme am Gauturnfest Pflicht“, erzählt die Vorsitzende. Erst 1947/48 erholte sich die Mitgliederzahl und wuchs auf 225 an. Einen weiteren Aufschwung erlebte der Verein in den 50er-Jahren, inzwischen wurde auch Schwimmen, Tischtennis und Sport für Frauen angeboten. Darüber hinaus wurde wohl viel und fröhlich gefeiert: Maskerade, Stiftungsfest, Osterball und Weihnachtsfeier. 1951 wurde das Spielfeld auf dem Sportplatz fertiggestellt, 1952 ein Spielmannszug gegründet, viele Schwimm- und Sporabzeichen wurden abgenommen, und es bildete sich eine Volkstanzgruppe. 1956 wurden die Frauen Faustballmeister, 1957 musste aus finanziellen Gründen die Fußballsparte aufgelöst werden, fand sich später aber noch einmal wieder zusammen.

Aber die Krise schreitet voran, die Mitgliederzahlen gehen zurück. „1963 kommen die sportlichen Aktivitäten fast zum Erliegen“, berichtet Pieper. Aber es gab immer engagierte Arnisser, die den Verein am Leben hielten. 1970 übernahm „der Postbüddel“ Heinrich Nissen den Vorsitz und führte fünf Jahre später das Pokalturnier zu Pfingsten ein. Der 60. Geburtstag des ATSV wurde 1980 wieder groß gefeiert. Zu den engagierten Mitstreitern gehörte auch Irmgard Vollertsen, die von 1985 bis zu ihrem Tod 2011 die Kasse des Vereins führte.

An das Pfingstturnier samt Fest erinnert sich auch Jane Adler (44) noch. Die stellvertretende Vorsitzende berichtet von bunten Kostümen und viel guter Laune. Ihre Großmutter, Edyth Paulsen (92) gehört gemeinsam mit Hans-Werner Nissen zu den ältesten noch lebenden Mitgliedern des Vereins. „Sie sind gerade für ihre 72-jährige Mitgliedschaft geehrt worden“, sagt Adler.

Aktuell hat der Arnisser Turn- und Sportverein 65 Mitglieder – und einen ordentlichen Frauenüberschuss. „Prellball ist bei uns sehr wichtig“, sagt Gabriele Pieper (55) und lacht. Und sei es nur zum Warmmachen in der beliebten Frauengruppe. Neben diesem Angebot gibt es noch Kinderturnen in Habertwedt, eine kleine Tennisgruppe sowie eine abwechslungsreiche Ballsportgruppe, die sich im Sommer auch gern mal am Arnisser Strand trifft.

Zum Vorstand gehören neben Gabriele Pieper und Jane Adler noch Elke Beyer (Kassenwartin) und Renate Steckmest (Schriftwartin) sowie als Beisitzerin Helga Sander.