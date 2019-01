Mittelangeln-Satrup : Ein Spielhaus für den Schulhof

Die Regenbogenschule hat einen neuen Hingucker für die große Pause.

von shz.de

27. Januar 2019, 15:33 Uhr

Der Schulverband Mittelangeln kann nicht alles leisten. Gut, wenn dann ehrenamtliche Arbeit und unternehmerischer Gemeinsinn zusammenkommen, wie jetzt in der Regenbogenschule in Satrup. Die Neugestaltung des Schulhofes der Regenbogenschule steht bereits seit einigen Jahren im Mittelpunkt. Statt gepflasterter großer Flächen, sollen die Kinder in den Pausen auch Gelegenheit bekommen, ihren Bewegungsdrang auszuleben. Insbesondere Sportlehrer Klaus Pahnke-Martsch liegt dies besonders am Herzen. Die neueste Errungenschaft ist nun ein begehbares hölzernes Spielhaus, zweistöckig mit Leiter und Rutsche verbunden. Das Material haben sich die Schüler selber mit zwei Sponsorenläufen erkauft. Den Zusammenbau übernahm ehrenamtlich die Dachdeckerei von Jörg Lassen mit Unterstützung von Hausmeister Uwe Hansen. Selten hatten die Handwerker so viele Zuschauer, die ungeduldig auf die Fertigstellung warteten. Für den Schulverband lobte Britta Lang das ehrenamtliche Engagement aller Beteiligten.