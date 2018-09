Kappeln : Ein Sommertag im September

26 Grad an der Schlei: Die Menschen genießen die hohen Temperaturen immer noch.

von Doris Smit

18. September 2018, 19:12 Uhr

In der vergangenen Woche wurden die Winterpullis ausgepackt. „Der Sommer ist vorbei“, war vielerorts zu hören. Dass das nicht so ist, beweisen jetzt die Temperaturen, die auf der Vorderseite des Ex-Hurrikans „Helene“ mit aller Macht heranströmen. In Kappeln jedenfalls wurden gestern noch einmal die T-Shirts und Shorts wieder ausgepackt. Der Schlei Bote fragte nach, ob Verdruss oder eher Freude herrscht – über diesen Sommer, der nicht enden will.

„I love summer“ und „Perfect summer day“ steht auf den Shirt von Svenja Musfeldt und macht jede Frage überflüssig. „Das Wetter ist super“, sagt die Neumünsteranerin und: „Damit konnte man doch nicht mehr rechnen, nachdem wir in der vergangenen Woche schon 15 Grad und Regen hatten.“ Sie nutzte gestern ihren letzten Urlaubstag mit Ehemann Ralf für eine Radtour. Mit dem Auto ging es nach Damp, von dort mit dem Fahrrad an der Ostsee entlang nach Kappeln. „Besser hätte es für den Tagesausflug nicht kommen können“, sind sie sich einig.

Ebenfalls gut gelaunt waren Sebastian und Nadine Daniel-Groß aus Köln. Sie verbringen ihren Urlaub mit ihrem Hund, dem Dackel-Schäferhund-Mix „Pepper“ zum ersten Mal in Olpenitz. „Eigentlich sind wir Nordsee-Fans“, verrät Nadine Daniel-Groß, aber sie sind von der Landschaft an Schlei und Ostsee positiv angetan. „Es hat beides was“, finden sie. Mit den Temperaturen hatten sie auch nicht gerechnet und freuten sich entsprechend über den Spätsommer.

Seit 23 Jahren kommen Annelie und Wilfried Rosik aus Dortmund an die Schlei, denn die beiden teilen eine Leidenschaft: Sie angeln so gern. „Wir kommen mindestens einmal im Jahr und dann immer im September. Aber so ein Wetter haben wir in all den Jahren noch nicht erlebt. Auch wenn es gestern nicht wirklich einen guten Fang gab – „für die Heringe ist es heute einfach zu warm“ – genossen sie den Tag am Hafen bis es wieder in das Ferienquartier nach Klein-Grödersby ging.

Ebenfalls aus Dortmund zu Gast ist derzeit Jörg Heinrich. Er macht Urlaub in Wackerballig und findet das Wetter „unnormal“. Es sei schön für die Touristen und die Region, und er genieße den Urlaub. Gestern musste er trotzdem im Schatten sitzen, denn sein 15-Jähriger Shih Tzu-Malteser-Mix „König Jimmy“ fühlt sich bei diesen Temperaturen nicht mehr so richtig wohl.

Jedes Jahr wieder machen Antonia und Ulrich Pyka eine Rundfahrt über Eckernförde und Kappeln. „Bestimmt schon seit 20 Jahren“, sagt der Mann aus Schönberg. Seine Frau findet: „Das Wetter ist toll, gar keine Frage. Vor allem mit dem Wind ist es richtig gut erträglich.“

Die Pause nutzen und sich etwas bewegen – diese Idee hatte Anna Bennemann. Sie ist Lehrerin bei der Berufvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) des St. Nicolaiheims Sundsacker. „Wir haben gerade Englischtests geschrieben und eine halbe Stunde Zeit für etwas Bewegung im Freien.“ Ihre Schüler Marvin (17), Tarek (16), Nicolai (16) und Lucca (17) genossen die Auszeit in der Sonne und ließen an der Hafenkante die Beine baumeln.