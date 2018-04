Kappeln/Brodersby : Ein Quartett liest vor

Vier Autorinnen der Textwerkstatt in der Kappelner Bücherei präsentieren ihre ersten Texte in Schönhagen.

von Rebecca Nordmann

09. April 2018, 10:46 Uhr

Es ist keine normale Lesung, die am Freitag, 13. April, ansteht. Im Mittelpunkt wird ein Quartett stehen, das das Licht der Öffentlichkeit nicht gewohnt ist. Das sich zum ersten Mal nach außen präsentiert und zum ersten Mal das zeigt, was es sich in den vergangenen Monaten erarbeitet hat. Ihre Namen hält Ann-Kristin Jahrmann deshalb auch noch geheim. Nur so viel: Alle vier sind Mitglied der Textwerkstatt, die Jahrmann regelmäßig in der Kappelner Stadtbücherei abhält. Jetzt stellen sie erstmals ihre Werke vor.

Seit 2013 bietet Ann-Kristin Jahrmann ihre Textwerkstatt an, die Hobby-Literaten treffen sich regelmäßig, lernen Erzähltechniken und Stilmittel kennen, beschäftigen sich mit möglichen literarischen Inspirationen und verfassen eben auch ihre eigenen Texte, die sie anschließend in der Gruppe besprechen. Über eine Teilnehmerin kam der Kontakt zur Touristinformation Schönhagen und das Café Hof Schwansen zustande – und so wuchs die Idee, im Café zu lesen und die Aktion über die Touristinfo bekannt zu machen.

Ilka Flanjak vom Café Hof Schwansen freut sich auf das, was kommt. „Wir können eine kuschlige Atmosphäre bieten“, kündigt sie an und baut darauf, dass die Stimmung in einem Café vielleicht ungezwungener, persönlicher ist als in einem sterilen Vortragssaal. Und auch die Texte tragen eine persönliche Note: Vier Autorinnen aus der Region, die zum Oberthema „Wo Wege sich kreuzen“ geschrieben haben. Ann-Kristin Jahrmann verspricht realistische, mystische und vergnügliche Inhalte. So geht es unter anderem um einen IT-Spezialisten, der seine geheimnisvolle Ader entdeckt, um Zufall und Aberglaube. Und: Die Texte werden nicht nur von ihrem jeweiligen Verfasser gelesen. Jahrmann: „Wenn verschiedene Figuren auftauchen, kommt ein Dialogpartner zum Einsatz.“

Kappelns Büchereileiterin Petra Herzig, in deren Räumen das Projekt ja seinen Anfang nahm, kann der Sache nur Gutes abgewinnen. „Es ist schön, wenn das, was hier in der Stadtbücherei zustande gekommen ist, in den Umkreis getragen wird“, sagt sie. Für die vier Autorinnen mag es derweil zunächst ein wenig einfacher sein, zur Premiere in fremden Gefilden aufzutreten. Ann-Kristin Jahrmann ahnt: „Es ist ein Experiment. Und wenn man liest vielleicht mit ein bisschen freier, wenn man das an einem Ort tut, an dem man nicht immer ist.“

Für die Touristinfo Schönhagen gehören Lesungen derweil zum festen Programm, trotzdem freut sich Nicole Brüggen von der TI ganz besonders auf die „Nachwuchsautoren“. Brüggen sagt: „Uns ist ein abwechslungsreiches Programm wichtig. Schön war es in diesem Fall vor allem, weil die Initiative von außen an uns herangetragen wurde. Sonst ist das ja eher anders herum.“ Termin der Lesung also ist Freitag, 13. April, los geht es um 19.30 Uhr im Café Hof Schwansen, Schlossstraße 8. Ann-Kristin Jahrmann moderiert den Abend, für den zwar kein Eintritt fällig, aber ein Hut herumgereicht wird, in dem Spenden für die Kappelner Bücherei gesammelt werden. Im Anschluss an die vier Texte besteht Gelegenheit zum Austausch und Gespräch. Und wenn das Experiment geklappt hat? Jahrmann lächelt. „Dann“, sagt sie, „ist irgendwann auch die Bücherei als Veranstaltungsort dran“.