Rabenkirchen-Faulück : Ein neues Dach für die Kirche

Mit großem Optimismus blicken die Mitglieder des Kirchenbauvereins Arnis-Rabenkirchen auf die im nächsten Jahr ins Visier genommene Außensanierung der Rabenkirchener Marienkirche. Erst vor fünf Monaten war diese um den Erhalt des Gotteshauses besorgte und bemühte Gemeinschaft gegründet worden. Vorsitzender Reinold Hillebrand konnte in der allerersten Jahresversammlung von einer geradezu rasanten Entwicklung berichten: Aktuell zählt der Förderverein bereits 109 Mitglieder, unter ihnen eine Vielzahl von Gönnern, die die Rabenkirchener Kirche und die Arnisser Schifferkirche im Urlaub an der Schlei kennen- und schätzen gelernt haben. Sogar Leute aus dem Allgäu und aus Nordrhein-Westfalen überweisen jetzt ihre Beiträge.

Keine Frage: Der junge Verein hat mit einer Vielzahl von Aktivitäten auf sich aufmerksam gemacht. Der NDR war zu Gast. Mitglieder verkauften Tassen und Rapssäckchen, führten Feriengäste durch die Kirchen, ein Gutachten über den angegriffenen Zustand der historischen Orgel in der Marienkirche wurde von einem Experten erstellt. Private Spenden, Kollekten und Mitgliedsbeiträge brachten 7000 Euro in die Vereinskasse. 500 Euro spendete der Rotary-Club, 1000 Euro der Lions-Club.

Kassenwart Helmut Andresen, seines Zeichens Bürgermeister von Grödersby, legte den Haushaltsplan für 2018 vor und zeigte sich zuversichtlich, dass die Finanzierung von Baumaßnahmen in Rabenkirchen in der Größenordnung von 251.000 Euro sichergestellt werden kann. Das Vorhaben beinhaltet die Dachsanierung der Marienkirche für 100.000 Euro und die Ausbesserung des Mauerwerks für 80.000 Euro. Die Planungskosten werden mit 50.000 Euro kalkuliert. Für das erforderliche Gerüst müssen 20.000 Euro hingeblättert werden. Für den Einbau einer Toilette in der Arnisser Kirche reicht ein Tausender aus.

Auf der Einnahmenseite bildet ein erwarteter Zuschuss aus Mitteln des Landesdenkmalschutzes in Höhe von 50.000 Euro einen wichtigen Grundstock. Die gleiche Summe wird aus der Sparkassenstiftung fließen. Weitere öffentliche Zuwendungen und Gelder aus weiteren privaten Stiftungen sorgen dann dafür, dass die Finanzierung in trockene Tücher kommt. „Nein“, sagte Andresen auf Nachfrage, „hier handelt es sich um realistische Zahlen – und um kein Märchenbuch.“ Sollte es wider Erwarten zu Absagen von Zuschüssen kommen, wollen sich die Verantwortlichen des Kirchenbauvereins „nicht bangemachen lassen“, so Hillebrand.

Auf Antrag von Pastorin Nadja Jöhnk beschlossen die Mitglieder einmütig die Anschaffung von rund 30 Seiten umfassenden Kirchenführern für Arnis und Rabenkirchen – Auflage: 2000 Exemplare. Sie sollen vor allem zur Information der auswärtigen Besucher dienen. Mit der Kirchengemeinde Arnis-Rabenkirchen wird finanziell „halbe halbe“ gemacht.

Zur neuen stellvertretenden Revisorin wurde Gisela Klein aus Brodersby gewählt. Vorsitzender Hillebrand verdeutlichte, dass eine bessere „Sichtbarmachung“ der Marienkirche vonnöten sei. Wer auf der B 201 in Richtung Kappeln fahre, könne das Kirchengebäude kaum erkennen, weil Bäume die Sicht versperren. Eine Rücksprache mit der zuständigen Forstbehörde habe ergeben, dass einer moderaten Abholzung der Ulmen deshalb nichts im Wege stünde, „weil das ja kein Wald ist.“

Dagmar Fötsch-Middelschulte, Vorsitzende des Kirchengemeinderats, plädierte für eine Erweiterung der kulturellen Veranstaltungen in den Kirchen – und das nicht nur wegen zusätzlicher Einnahmen von Spendengeldern. Ein Schritt in diese Richtung ist ein adventliches Benefizkonzert am 2. Adventssontag ab 18 Uhr in der Marienkirche. Mitwirkende sind der Quartettverein Kappeln, der Chor „Chorios“ und der Folkclub Ostangeln.