Schnarup-Thumby : Ein Mann und seine Schmetterlinge

Roland Kühnel ist Schmetterlingsfan. Er ist kaum zu bremsen, wenn er von ihrer Farbenpracht und ihren Zeichnungen erzählt. Insgesamt 534 Exemplare hat er gesammelt und präpariert. An ihnen erläutert er die Überlebensstrategie der bunten Insekten. „Tarnen und täuschen ist ihr Prinzip“, erklärt er. Mal sähen sie so aus wie ein vertrocknetes Blatt oder ein Stück Baumrinde. Andere Arten wirkten wie Monster, die einen mit vier Augen anblickten, so Kühnel.

Geweckt wurde seine Leidenschaft durch „Das kleine Schmetterlingsbuch“, das er zu seinem achten Geburtstag von seiner Tante Anne geschenkt bekam. Er las es immer wieder durch, bis er es fast auswendig konnte. Und das Buch, dass der heute 63-Jährige immer noch besitzt, beweist mit seinem zerfledderten Äußeren auch, dass es sehr geliebt und oft durchgeblättert wurde.

Durch den Schulhausmeister seines Heimatortes kam er mit Präparaten in Kontakt. Denn dieser hatte drei Kästen mit deutschen Schmetterlingen im Flur der Schule aufgehängt. „Das muss ich auch machen“, war der erste Gedanke des jungen Schmetterlingsfreundes. Und gemeinsam mit seinem Vater beschaffte er sich das Material und erarbeitete sich das Wissen, um mit Pergamentpapier und Insektennadeln Präparate herzustellen und diese in Kästen aufzubewahren. „Das ist eine figelinsche Arbeit“, lautet Kühnels Kommentar, als er dies an einem Papiermodell vorführt.

Bis er elf Jahre alt wurde, sammelte er nur deutsche Schmetterlinge, die er selbst gefangen hatte. Dann erschien in der Heimatzeitung ein Aufruf von Auswanderern aus Paraguay, die um Spenden von gebrauchten Schulbüchern für ihre deutsche Schule baten. Als Gegenleistung offerierten sie exotische Schmetterlinge. Auf diese Art erhielt Kühnel seine ersten 40 ausländischen Exemplare. „Die mussten erst eine Zeit lang in Spüli-Wasser aufgeweicht werden, damit man sie aufspannen konnte“, erläutert er das Verfahren, mit dem er sie seiner Sammlung hinzufügen konnte.

Neben dem Fangen von heimischen Exemplaren, züchtete er auch selbst Schmetterlinge, deren Variationen er präparierte und aufspannte. Nach der Schule ging Kühnel zur Marine und diente lange Zeit auf dem Schulschiff „Deutschland“. Während der Liegezeit in fremden Häfen erkundete er das Landesinnere. In seinen 21 Schaukästen finden sich deshalb heute unter anderem Schmetterlinge aus Brasilien, Ecuador, den karibischen Inseln, Nordamerika und Peru.

Doch sein seltenstes Exemplar ist ein „Macroglossum stellatarum“ – ein tagfliegender Nachtfalter, der Taubenschwänzchen genannt wird und ein ähnliches Flugverhalten wie ein Kolibri hat. Diesen hat er in Havetoftloit gefangen. „Man findet auch hier seltene Exemplare – man muss nur genau hinsehen“, ist seine Devise. Und das Hinsehen ist für ihn heute wichtiger als das Sammeln. Denn heute ist er eigentlich nur noch mit der Kamera unterwegs und nicht mehr mit dem Netz. Er hat ein Programm geschrieben, das Fotos von den verschiedenen Stadien eines Schmetterlings von der Eiablage über Raupe und Puppe bis zum fertigen Exemplar zusammenführt. Außerdem zeigt es die Zeichnung der Ober- und Unterseite sowie die entsprechenden Futterpflanzen. Zusätzlich hat er sich eine wissenschaftliche Bibliothek zugelegt, die auch Standardwerke in polnischer und dänischer Sprache enthält. Diese Bücher entsprechen heute einem Wert von mehreren tausend Euro. Er bedauert, dass es immer weniger Schmetterlinge gibt, da die Futterpflanzen fehlen. „Durch die Landwirtschaft und Monokulturen stirbt die Artenvielfalt“, hat er festgestellt. Deshalb pflanzt er in seinem Garten gezielt Futterpflanzen für Schmetterlinge an.

Seine Ausstellungskästen, die er schon zweimal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, sind neben ihrer Schönheit auch Belastung. Denn, um sie zu erhalten, müssen alle zwei bis drei Jahre Pflegemaßnahmen durchgeführt werden. Das machte er früher mit dem Wirkstoff der Mottenkugeln. Doch der ist heutzutage nicht mehr frei erhältlich. Alternativ stellt er die Kästen heute einfach drei Tage lang in seine Tiefkühltruhe.