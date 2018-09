Kappeln : Ein Hobby mit Haken

Volkssport Angeln: „Teure Köder sorgen nicht automatisch für einen schnellen Fang“.

von shz.de

05. September 2018, 14:22 Uhr

Lust auf dicke Fische? Fischfang hat seit Tausenden Jahren Tradition. Heute ist es für viele Menschen ein Hobby. Mehr als 1,5 Millionen Menschen in Deutschland fangen Fische in ihrer Freizeit. Zumindest ist das ein Durchschnittswert aller ausgegebenen Fischereischeine oder Erlaubnisscheine. Einer, der in Kappeln diese Scheine bereithält, ist Frank Piotter. Der 54-Jährige betreibt am Hafen seit 26 Jahren das Wassersportzentrum.

Piotter stellt schon mal klar: „Angelzeit ist quasi 365 Tage im Jahr, allerdings können bestimmte Fische nur zu bestimmten Jahreszeiten gefangen werden.“ Bleiben wir also bei der Schlei, sie ist kein See, kein Fluss und keine Förde, dafür rund 42 Kilometer lang. Und für Angler ein Paradies. Denn in der Schlei fühlen sich sowohl Salzwasserfische als auch reine Süßwasserfische wohl.

Wer als Tourist zwei oder drei Wochen in Kappeln ist und mit seinen Kindern mal angeln möchte, holt sich gern ein paar Tipps in Piotters Geschäft. Das Kappelner Urgestein erklärt: „Leidenschaftliche Angler aus ganz Deutschland und Dänemark stehen dicht an dicht an der Hafenkante, wenn Heringsalarm ist.“ Aber auch an ganz normalen Sommertagen im August verlieren sich Tag für Tag Hobby-Angler in Hafennähe und halten die Rute in die Schlei. Den nötigen Angelberechtigungsschein haben sie in der Regel in der Tasche. Piotter: „Ich tippe auf 99 Prozent, bei denen alles mit rechten Dingen zugeht.“ Offiziell wird sogar in Kappeln ab und an geprüft, ob jeder eine Lizenz hat, der „den Wurm zum Baden ins Wasser hält“. Piotter verweist auf das Landesfischereigesetz, auf Schonzeiten, Jahresscheine, Erlaubniskarten, gelbe Marken. Am Ende gibt es hier und da sogar „Angelscheinersatzpapiere“.

Und Märchen. Eines geht so: Bei Regen beißen sie besser. Stimmt’s? Frank Piotter schüttelt den Kopf. „Wird zwar immer erzählt, ist aber nicht nachzuweisen.“ Wetter, Wind, Lärm, manchmal einfach der Zufall – der Grund, warum ein Fang gelingt, ist vielfältiger Natur. Und teure Köder scheinen kein Allheilmittel zu sein. Der Fachmann jedenfalls schüttelt auch hier das Haupt. „Naturköder sind immer ein Thema, allerdings gibt es heutzutage auch technisch ausgereifte 3D-Köder.“ Der Kenner, so Piotter, mache sich vor dem Angeln sachkundig über das Gewässer. Das sei mindestens so wichtig wie eine teure Ausrüstung. Denn, so der weitgereiste Angler aus Kappeln: „Sie können auch mit einer Angel samt Zubehör von unter 100 Euro erfolgreich sein.“

Fischfang hat die erwähnte sehr lange Tradition, aber noch wichtiger scheint die Geduld. An so manchem See sitzen Angler und sprechen stundenlang kein Wort. Das ist am Hafen in Kappeln etwas anders. Einsame Schweiger gibt’s genauso wie junge Kerle, die bei der Auswahl der Köder minutenlange Abwägungsprozesse thematisieren. Kleineres Blei? Kleinerer Haken? Schnur kürzer halten? Fragen über Fragen.

Bleibt am Ende noch die Frage, was dem Fachmann schmeckt. Frank Piotter muss nicht sonderlich lange nachdenken: „Dorsch ist mein Favorit. Sie können ihn braten, kochen, dünsten, sehr vielseitig zubereiten. Danach folgen Wolfsbarsch, Aal, Lachs und Hering.“ Dass der Karpfen fehlt, hat vielleicht noch einen anderen Grund. Den gibt’s in der Schlei nicht. Karpfen mögen kein Salzwasser. Einen einfachen Rat hat auch Piotter noch am Ende parat: „Egal, was du ins Wasser hältst, der Fisch muss denken, dass es Nahrung ist.“