Margarethen-Klinik : Ein Hautarzt-Team für Kappeln

Kappeln | Zweieinhalb Jahre mussten Patienten mit Neurodermitis, Akne und zur Hautkrebsvorsorgeuntersuchung weite Wege auf sich nehmen: In Kappeln gibt es seit 2015 keine Praxis für Dermatologie mehr. Das ändert sich ab sofort wieder. Die Hautarztpraxis Schleswig-Flensburg wird sich zwei Mal in der Woche um die Probleme Kappelner Patienten kümmern. In den Räumen der Anlaufpraxis in der Margarethen-Klinik in der Konsul-Lorentzen-Straße wird bereits seit Anfang Juni Sprechstunde abgehalten. Wer Bedarf hat, trifft dort Mirja Evensen, Dr. Martin Behne, Dr. Jens-Michael Jensen sowie Bastian van Holt im regelmäßigen Wechsel an.

Bis 2007 hatte Kappeln eine eigene Dermatologie-Praxis. Als der Arzt damals aufgab, übernahm zunächst Dr. Angelika Ernst-Plörrer und betrieb eine Außenstelle zu ihrer Praxis in Eckernförde, die sie aber vor zweieinhalb Jahren wieder aufgab. Bürgermeister Heiko Traulsen griff das Thema auf und wandte sich an die Kassenärztliche Vereinigung. „Ein langer und nicht immer bequemer Weg“, berichtet er. „Die Vereinigung hat gleich an uns gedacht“, sagt Dr. Martin Behne. Das liege wohl daran, dass die Gemeinschaftspraxis, die ihre Hauptsitze in Schleswig und Flensburg hat, die größte nördlich des Kanals ist und bereits Erfahrung mit der Betreuung eines kleinen Außenstandorts hat: Die Ärzte praktizieren auch in Wyk auf Föhr. Nun kommt ein halber Sonderbedarfssitz in Kappeln dazu. 1, 5 Tage pro Woche wird in der Margarethen-Klinik die Sprechstunde immer am Dienstag und Mittwoch geöffnet sein. Im Juni läuft noch eine Findungsphase, auch am Freitag ist sie dann besetzt. Wer untersucht werden muss, meldet sich am besten in der Praxis in Schleswig telefonisch an.

„Wir haben ein sehr umfängliches Programm und können hier in Kappeln den gleichen Qualitätsstandard bieten wie in Schleswig oder Flensburg“, berichtet Dr. Jens-Michael Jensen. Er und Dr. Behne hatten 2011 zwei Praxen zusammengelegt, so entstand die Gemeinschaftspraxis in Schleswig. Der Sitz in Flensburg kam 2014 dazu, seitdem ist auch Bastian van Holt mit im Team. Mirja Evensen ist seit diesem Jahr eingestiegen. Das Leistungsspektrum, zum dem neben der Behandlung aller klassischen Hautkrankheiten unter anderem auch Hautkrebsvorsorge, Komplexbehandlung von Hautkrebsvorstufen, Tumornachsorge und Allergologie sowie Hyposensibilisierungsbehandlungen gehören, wird ergänzt durch ästheische Dermatologie und individuelle Gesundheitsleistungen wie Laserbehandlung und chirurgische Eingriffe bei gutartigen Hautveränderungen. „Alles, was in einer guten Hautarztpraxis läuft, können wir mit nach Kappeln bringen. Durch die verschiedenen Standorte sind wir auch räumlich flexibler. Außerdem ergänzen wir uns in unseren Schwerpunkten gut“, erklärt Jensen weiter.

Auch wenn die Ärzte in einem strukturierten Wechsel die Patienten in Kappeln betreuen werden, garantieren sie dennoch, dass Patienten einen festen Ansprechpartner haben werden. Die meiste Zeit jedoch wird Mirja Evensen die Sprechstunde leiten. Die 39-Jährige, die in Rostock, Hamburg und London Medizin studiert hat, ist dafür nach Kappeln gezogen. Sie hat nach ihrem Studium an der Klinik in Hamburg-Eppendorf gearbeitet und an der Tabea-Klinik in Blankenese ihre Facharztausbildung abgeschlossen. Darüber hinaus hat sie eine Zusatzqualifikation in Phlebologie, das ist ein Fachgebiet, das sich mit der Behandlung von Gefäßerkrankungen, insbesondere von Venenerkrankungen wie Krampfadern und Hämorrhoiden, befasst.





> Die Hautarztpraxis ist über die Telefonzentrale am Standort Schleswig zu erreichen unter Tel. 0 46 21/2 66 98.

