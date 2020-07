Xavier de Maistre in Kappeln : Ein Hauch von SHMF

Porträtkünstler und Harfenist Xavier de Maistre spielte am Sonnabend in St. Nikolai vor 50 Zuhörern.

von Rebecca Nordmann

12. Juli 2020, 16:56 Uhr

Kappeln | Es sollte „keine Notausgabe des Schleswig-Holstein Musik-Festivals“ (SHMF) sein. Es sollte das sein, was dieses Jahr, was dieser Sommer eben erlaubt. Ein Sommer hinter Masken und mit Abstand. Ein Sommer ohne ausverkaufte SHMF-Konzerte, die sich Tag für Tag aneinander reihen. Sondern eben ein „Sommer der Möglichkeiten“, das hatte SHMF-Intendant Christian Kuhnt ausgerufen, nachdem klar war, dass die Corona-Pandemie kein reguläres und atmosphärisch so besonderes Festival zulassen würde. Am Sonnabendabend war so eine Möglichkeit: Der diesjährige SHMF-Porträtkünstler Xavier de Maistre trat in der Nikolaikirche auf. Gemeinsam mit drei seiner ehemaligen Studentinnen spielte der französischen Ausnahme-Harfenist etwa eine Stunde lang vor einem geladenen Publikum. Es war als ein Dankeschön an ehrenamtliche Helfer gedacht. Und es war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Konzert.

„Normalerweise“, so begann Christian Kuhnt seine Begrüßung der etwa 50 Gäste in St. Nikolai, „wäre ich seit vergangener Woche jeden Abend bei einem Konzert gewesen“. Diese Taktung entfällt in diesem Jahr, Kuhnt betonte aber: „Es ist tatsächlich weniger – aber nicht weniger wichtig“. Ja, man sei durch ein „tiefes Tal“ gegangen, als man das SHMF im April absagen musste, aber: „Unsere Künstler haben uns wieder aufgerichtet.“ Einer davon: Xavier de Maistre. Mit bemerkenswerter Flexibilität auf Seiten der Veranstalter und des Musikers entstanden erst ganz kurzfristig sogenannte Pop-up-Konzerte – so wie am Sonnabend in Kappeln. Oder wie es Christian Kuhnt umschrieb: „Wir lassen uns den Mut nicht nehmen.“ Vielmehr gehe es darum, sich den wechselnden Umständen verantwortungsvoll anzupassen.

Etwa 50 Gäste in der Nikolaikirche, die auf zugewiesenen Plätzen saßen, schienen froh über den Mut der SHMF-Verantwortlichen zu sein. Sie erlebten ein knapp einstündiges Konzert, das neben Xavier de Maistre die drei Harfenistinnen Clara Bellegarde, Lena-Maria Buchberger (beide Solo- Harfenistin des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg) und Anaëlle Tourret (Solo-Harfenistin des NDR Elbphilharmonie Orchesters) gestalteten. Zwei Stücke (von César Franck und Maurice Ravel) spielten sie in Duetts, das dritte – Auszüge aus Leonard Bernsteins „West Side Story“ in einem Arrangement von Park Stickney – zu viert. Und wer zwischendurch die Augen schloss, konnte tatsächlich den Eindruck haben, dass dort vorn im Altarraum von St. Nikolai viel mehr Instrumente zu hören waren als vier Harfen. Mal klangen die Saiteninstrumente scharf wie hart angeschlagene Klaviertasten, mal dumpf und weich wie eine zart berührte Pauke. Aber das Quartett vermochte noch mehr. Vor allem das Ravel-Stück offenbarte fein abgestimmte Tempiwechsel, bei „West Side Story“ kam gleich der ganze Resonanzkörper der Harfe zum Einsatz. Den letzten Ton des Werks ließ Xavier de Maistre im Kirchenraum ausklingen, und es dauerte lange, bis tatsächlich nichts mehr zu hören war.

Umso intensiver fiel der Applaus der Besucher aus – der allerdings zunächst keine Zugabe erwirkte. Vielmehr hörte man die Musiker hinterm Altarraum entspannt reden und lachen, erst ein neuerlicher Beifall lockte sie noch einmal nach vorne – und ein einigermaßen überraschter Xavier de Maistre offenbarte mit einem Lächeln: „Eigentlich war das jetzt zu Ende. Wir dachten, Sie seien alle schon weg.“ Tatsächlich hatte sich niemand von seinem Platz bewegt, die Zugabe folgte ohne weitere Umschweife.

Christian Kuhnt war hinterher „total glücklich“, dass man nach langer Zeit ohne Zuhörer immerhin vor 50 auftreten durfte. Zwar habe auch das SHMF verstärkt auf digitale Formate gesetzt – „aber es gibt einfach keine Alternative zum Live-Konzert“. Das fand auch Xavier de Maistre. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es vor 50 Gästen genauso viel Spaß macht aufzutreten wie vor 500. Aber wir sind froh, unsere Musik überhaupt teilen zu dürfen.“ Er habe das Gefühl, das Publikum sei dankbar. „Und wir müssen zeigen, dass wir da sind“, sagte er. „Denn im Moment habe ich nicht den Eindruck, dass unsere Kunst irgendeine Priorität hat.“

Es ist vielleicht nicht ganz fair, sich an das vergangene Jahr zu erinnern – als 800 Menschen in der Nikolaikirche saßen, um „German Brass“ zu hören. Als draußen vor der Kirche Wein ausgeschenkt und Snacks verteilt wurden. Als nach Konzertende niemand wirklich gehen wollte. Andererseits ist das genau das SHMF-Feeling, das diese Festivalreihe so besonders macht. So professionell und gleichzeitig so nahbar. Einen Hauch davon durfte Kappeln auch in diesem Sommer erleben. Wenigstens das.