Töpferei Stock Kappeln : Ein Handwerk wird ausgebremst

Mindestlohn für Azubis: Die Kappelner Töpferei Stock kann nach über 70 Jahren keine Lehrstelle mehr anbieten.

Avatar_shz von Doris Smit

01. April 2020, 18:10 Uhr

Kappeln | Die Töpferei Stock hat in Kappeln Tradition. 1947 wurde sie von Agnes Stock gegründet, an den Sohn Rüdiger Stock übergeben und jetzt in dritter Generation von Enkelin Debora Stock (48) weitergeführt. Lehrlinge und Auszubildende gab es in all den Jahren insgesamt mehr als 80, aber nun ist die Inhaberin in Sorge. Der Bundestag hat sich Ende 2019 auf eine Mindestausbildungsvergütung für Lehrlinge geeinigt, und der Beschluss, der eigentlich viele Handwerksberufe attraktiver machen soll, geht für die Keramiker nach hinten los.

Nach den Lehrverträgen, die seit dem 1. Januar 2020 geschlossen werden, sollen Azubis im ersten Lehrjahr 515 Euro monatlich erhalten, bis 2023 steigt die Vergütung dann auf 620 Euro. Bisher zahlte Debora Stock die von der Handwerkskammer in Schleswig-Holstein vorgegebenen 153 Euro. „Es ist schon klar, dass das mehr eine Anerkennung der Arbeit ist als ein Lohn“, sagt sie. Dafür gebe es andere Vergünstigungen, wie jeden Tag ein gemeinsames Frühstück, die günstige manchmal die günstige Lehrlingswohnung im Haus, Gutscheine zu Weihnachten, Geschenke zwischendurch. Und wer diesen Beruf wählt, tut das in der Regel nicht, weil er damit viel Geld verdienen will.

So ist es zum Beispiel auch bei Bettina Enders. Die 42-Jährige ist ausgebildete Ergotherapeutin. Ihr Spezialgebiet war die Arbeit mit querschnittsgelähmten Menschen. Sie hat in Frankfurt gearbeitet, in Hamburg und die letzten dreieinhalb Jahre in der Schweiz, ein aufreibendes Leben. Durch ein Fernsehinterview wurde die Hobby-Töpferin auf die Ausbildung bei Debora Stock aufmerksam. Im Frühjahr 2018 hatte Bettina Enders Kontakt aufgenommen, am 1. September 2019 die Ausbildung in Kappeln begonnen. Heute schwärmt sie von der Atmosphäre in der Töpferei Stock, dem Material und der Chefin. „Und ich hoffe sehr, dass ich nach der Ausbildung von dieser Arbeit leben kann“, sagt sie.

Debora Stock berichtet von Wertschätzung und steigender Nachfrage, nicht nur nach der Keramik selbst, auch die Anzahl der Bewerbungen auf die wenigen Ausbildungsplätze nehme stetig zu. Dabei gebe es in Schleswig-Holstein wohl nur noch vier Ausbildungsbetriebe, die alle unter der neuen Gesetzgebung leiden würden. Noch findet der Berufsschulunterricht für die Azubis aus Schleswig-Holstein, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Berlin, sowie Bremen und Hamburg in der Landesberufsschule für das Keramikerhandwerk in Heide statt. „Aber wie lange noch, wenn die Betriebe es sich nicht mehr leisten können, auszubilden?“, fragt sie.

„Sicher, es ist Idealismus und Spaß an der Sache, und die Menschen sind bereit, dafür mit weniger auszukommen“. Die Rettung des Handwerks, so wie die Bundesregierung es mit der Anhebung der Ausbildungsvergütung anstrebt, sei für ihren Berufszweig nicht zielführend. Ganz im Gegenteil: „Eine kleine Anhebung könnten wir vielleicht stemmen, aber nicht mehrere 100 Prozent. Das ist unrealistisch“.

In diesem Sommer schließt Jonah Jacobsen seine Ausbildung ab. Einen neuen Azubi wird sich die Töpferei Stock nicht leisten können. „Dann ist nur noch Bettina da, danach wird es auslaufen“, sagt Debora Stock traurig. Für sie sei es immer wichtig gewesen, mit vielen jungen Leuten und ihren frischen Ideen zu arbeiten. „Wir funktionieren als Team ziemlich gut. Und das ist auch das Lebenskonzept, nach dem ich arbeite. Es ist mit diesem Gesetz mal eben außer Kraft gesetzt worden.“

Bettina Enders gibt zu bedenken: „Die Arbeit mit Keramik hat eine lange Geschichte und Tradition. Es steckt viel Wissen darin. Wenn das Handwerk eingeht, geht ein Kulturgut verloren.“

Debora Stock hofft auf Ausnahmeregelungen für bestimmte Branchen und Betriebsgrößen. „Wir sind doch nur noch so wenige. Ich warte immer noch auf ein Wunder.“