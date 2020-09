Feuerwehr Rabel : Ein Feuerwehrgerätehaus als Dank für das Ehrenamt

Im Beisein von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack wurde das neue Gerätehaus wurde feierlich eingeweiht.

von Doris Smit

27. September 2020, 18:30 Uhr

Rabel | Als Dank für das Ehrenamt, für die tägliche Bereitschaft den Mitmenschen in Not und Gefahr zu helfen, ist ein neues Feuerwehrgerätehaus ein sichtbares Zeichen. So ein deutliches Zeichen hat die Gemeinde Rabel gesetzt und der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes ein neues Gerätehaus übergeben. 330 000 Euro hat die Gemeinde in die Hand genommen, um das neue zeitgemäße Haus zu erstellen. 70 000 Euro sind vom Land Schleswig-Holstein dazu gekommen. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack war nach Rabel gekommen, um die Gemeinde und die Feuerwehr zu dem Neubau zu gratulieren, aber auch um deutlich zu machen, dass die Landesregierung mit der Hilfe für Neu- und Umbauten von Gerätehäusern ihre Anerkennung für den Dienst in der Feuerwehr deutlich macht.

In den Jahren 2019 und 2020 hat das Land für Gerätehäuser in Schleswig-Holstein 100 Gemeinden elf Millionen Euro Zuschüsse gegeben. „Wer immer bereit ist zu helfen, hat eine hervorragende Ausrüstung und Unterbringung verdient“, sagte Sütterlin-Waack.

Dass die Gemeinde Rabel ein neues Gerätehaus einweihen konnte, ist zu einem großen Teil auf die Initiative von zwei Mitgliedern der Familie Meyer zurückzuführen. Helmuth Meyer hat als Bürgermeister die Grundlagen gelegt, mit seinem Sachverstand die richtigen baulichen Vorgaben gemacht, sein Sohn Stefan hat als sein Nachfolger im Amt des Bürgermeisters das Projekt zu Ende geführt.

Ein neues Gebäude war überfällig. Der älteste Teil des alten Gerätehauses stammt aus dem Jahr 1964 – eine Garage zum Abstellen des Einsatzfahrzeuges. Als die örtliche Gastronomie 1994 ihre Pforten schloss, stand die Feuerwehr auf der Straße. Ein Anbau wurde erstellt, damit die Kameraden ihre Ausrüstung lagern konnten. Aber nicht nur der bauliche Zustand des Altgebäudes war ein Grund, über einen Neubau nachzudenken, auch das 2022 erwartete neue Einsatzfahrzeug benötigt mehr Platz. Außerdem wird die Feuerwehr Rabel mit 30 Aktiven im Jahr 2022 ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Da war es für die Wehr und die Gemeinde selbstverständlich, sich für das Jubiläum herauszuputzen. „Gerätehäuser der Feuerwehr sind ein Aushängeschild der Gemeinde“, unterstrich Amtsvorsteher Thomas Johannsen, „sie machen die Wertschätzung der Gemeinde für ihre Feuerwehr deutlich“. Die Bürger und die Feuerwehr benötigen bedarfsgerechte Gerätehäuser, damit sie den steigenden Anforderungen gerecht werden können. Auch der Landtagsabgeordnete Johannes Callsen unterstrich diese Wertschätzung. Es sei richtig gewesen, für Gerätehäuser aus dem Landeshaushalt Fördermittel zur Verfügung zu stellen.

Wehrführer Michael Rimkus nahm nach der Einweihung die Gäste mit auf einen Rundgang durch das neue Haus, an dessen Entstehung die Kameraden auch durch Eigenleistung beigetragen haben.