Geschwindigkeitsmessung in Kappeln : Ein elektronisches Auge wacht über den Verkehr

Das neue Messgerät am Kappelner Ortseingang an der B 201 speichert Tempo und Fahrzeugaufkommen.

von shz.de

21. Juni 2019, 15:20 Uhr

Kappeln | Kurz hinter dem Ortsschild von Kappeln an der B 201 zeichnet seit gestern ein elektronisches Auge den aus Richtung Schleswig heranfahrenden Verkehr auf. Ab diesem Bereich in Höhe einer Obstwiese zeigt das von einer Solarzelle gespeiste Radar-Messgerät den Autofahrern bei Einhaltung des Tempolimits von 50 km/h ein freundliches Gesicht, doch alle Zuschnell-Fahrer werden optisch auf ihr Fehlverhalten hingewiesen.

Bürgermeister Heiko Traulsen stellte bei der gestrigen Inbetriebnahme der Anlage klar: „Die Auto- und Motorradfahrer werden auf diese Weise dazu aufgerufen werden, ihr Verhalten und ihre Aufmerksamkeit zu überprüfen.“ An diesem Standort herrsche durch das nahe Schulzentrum stets ein reger Fußgängerverkehr über die Bundesstraße, erklärte der Verwaltungschef. Auch der stellvertretende Bürgervorsteher Helmut Schulz äußerte sich positiv zu dieser Form der Verkehrsberuhigung.

Die Anschaffung des Geräts, das auch ohne großen Aufwand an anderer Stelle eingesetzt werden kann, kostete 2500 Euro. Ein weiteres Exemplar wird in Kürze an der Ostseestraße in Richtung Olpenitz stationiert.

Ulrich Bendlin vom Bauamt spracht von einem „psychologischen Effekt“, den solche Anlagen bei Autofahrern auslösen. Wer die zulässige Geschwindigkeit nicht einhält, muss kein Strafmandat befürchten, denn dafür ist die Polizei zuständig. Aber mit der Neuanschaffung werden wichtige Daten gespeichert: Tempo der Fahrzeuge, das Verkehrsaufkommen und die Uhrzeit der Messung. In unregelmäßigen Zeitabständen und je nach Bedarf sollen die Daten dann im Rathaus ausgewertet werden.