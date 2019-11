Fischer Jan Detlefsen aus maasholm : Ein Berufsfischer erzählt

Für die Fischer in Kappeln und Maasholm sind die Ostseefangquoten für Dorsch und Hering ein derber Einschnitt.

19. November 2019

Maasholm/Kappeln | „Stell dir vor, man nimmt dir 60 Prozent von deinem Lohn weg. Das macht keinen Spaß mehr. Es ist ein Sterben auf Raten“ – Uwe Lund spricht aus, was viele Fischer an der Ostsee denken, nachdem die Fangquoten für 2020 bekanntgegeben wurden. Einmal im Jahr warten alle gespannt darauf, was die EU-Kommission für das kommende Jahr entscheidet. Wirklich planen können die Fischer so nicht: Für 2019 wurde die Fangmenge für den Dorsch in der westlichen Ostsee um 70 Prozent erhöht, für 2020 geht es wieder 60 Prozent runter, die Quote für den Hering sogar um 65 Prozent.

Uwe Lund (53) fährt zusammen mit Jan Detlefsen auf der Meteor aus Maasholm. Detlefsen ist gelernter Fischwirt und, neben Robert Schock in Kappeln, gemeinsam mit seinem Bruder einer der wenigen Hauptberuflichen in der Region. Der 42-jährige Maasholmer berichtet aus seinem Alltag, erzählt, dass sie normalerweise ab drei Seemeilen vor der Küste fischen dürfen. Früh am Morgen geht es raus. Die Schleppnetze werden dann zwischen den Scherbrettern langsam über den glatten Grund gezogen. Gummileinen treiben die Fische zusammen. „Aber in den Sommermonaten stirbt der Grund ab 20 Metern Tiefe ab, da ist kein Sauerstoff“, erzählt Detlefsen. Dann müssen sie weitere Touren machen – bis die Herbststürme beginnen, die Temperaturen fallen und der Sauerstoff zurückkehrt.

Gerade ist Detlefsen zurück von einer dreitägigen Fahrt ins Arkona-Becken vor der Insel Rügen. Gemeinsam mit Mitarbeiter Lund und dem Auszubildenden Max Riegert an Bord wurde zuerst die Genossenschaft „Die Küstenfischer“ in Heiligenhafen angefahren – Eis holen und Diesel tanken. Insgesamt 14 Stunden dauert die Fahrt mit dem Kutter. Niemand weiß, was vor Ort zu erwarten ist. „Wir haben über Tag gefischt, aber es waren zu viele Dorsche im Netz. An dieser Stelle herrscht Dorschfangverbot – wir haben 500 Kilo wieder reingeschmissen“, berichtet Detlefsen. Pech gehabt.

Auf dem Rückweg haben sie es noch einmal bei Fehmarn versucht. „Im Fehmarnsund hatten wir Glück – 102 Kästen haben wir voll gemacht, etwa 2,5 Tonnen Plattfisch“, so der Fischer. Ein guter Erfolg. Zwei Tage später sind sie wieder an die Stelle gefahren, aber die Strömung hatte sie verändert. „Vielleicht 45 Kilo“ – für die Arbeit eines ganzen Tages.

Aber nicht nur von Tag zu Tag ist der Beruf inzwischen unberechenbar geworden. Die jährlich neu festgelegten Fangquoten erschweren langfristige Planungen. „Zum Vergleich: Zu Beginn der 90er-Jahre durften wir 160 Tonnen Dorsch fischen – 2020 werden es sieben Tonnen sein“, berichtet Jan Detlefsen. Er erklärt, dass er bereits Quoten zukaufen konnte. Die Fangquoten gehören zum Kutter – je größer die Bruttoraumzahl, desto mehr Quote. Durch Zukauf oder Tausch kann der Fischer seine erlaubte Fangmenge erhöhen oder variieren und so auch in anderen Fanggründe fahren. Durch die geplanten Stilllegungszuschüsse und Abwrackprämien für Fischkutter gehen Quoten wieder an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und werden anschließend wieder verteilt – so kann das Verfahren kleineren Betrieben zugute kommen. „Wir versuchen uns breiter aufzustellen“, erklärt Detlefsen. Er habe bereits Quote für die Nordsee und das Kattegat erworben.

Jan Detlefsen ist in einer Fischerfamilie in Maasholm aufgewachsen. Er hat die dreijährige Ausbildung zum Fischwirt gemacht und viele Jahre bei seinem Bruder Jörg mitgearbeitet, bis sein Neffe Jörn einstieg. 2008 hat er sich selbstständig gemacht. Er trägt die Verantwortung für einen Mitarbeiter, einen Azubi und nicht zuletzt die Familie: seine Frau und die drei Kinder. Ob er Angst vor der Zukunft hat? Er zuckt mit den Schultern. „Man weiß nicht, was kommt. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt“, sagt er.