Waldorf-Kindergarten Kappeln : „Ein bemerkenswerter Bau“

Der Waldorf-Kindergarten erhält 350 Quadratmeter für zwei Krippengruppen.

von Rebecca Nordmann

28. August 2018, 17:36 Uhr

Man ist äußerst pünktlich in diesem Kindergarten. Und wer genau hinsieht, erkennt, dass daran die Kinder selbst nicht ganz unschuldig sind. Minuten vor der Zeit nämlich schieben sie immer wieder vorsichtig den Sichtschutz der Tür zur Seite und blicken in den Eingangsbereich. Nein, noch stehen all die Erwachsenen draußen vor der Tür. Um halb elf, wie geplant, ist es dann so weit: Stellvertretend für sein Leitungsteam schnappt sich Rüdiger Lange eins der Kinder des Waldorf-Kindergartens, die anderen folgen und singen Hand in Hand „Wer will fleißige Handwerker sehen? Der muss in den Waldorf-Kindergarten gehen“. Später sollten sich noch 17 Strophen anschließen – und da sind zwischen all den fleißigen auch ein paar sehr ausdauernde und tatsächlich sangesfreudige Handwerker zu sehen. Zunächst jedoch reihen sich Handwerker und andere Gäste hinter den Kindern ein und richten schließlich alle Augen auf Fiete. Der Sechsjährige darf als Kindergarten-Ältester das Band durchschneiden, das bis gerade eben den Alt- vom Neubau getrennt hat. Und mit Fietes Schnitt ist der 350 Quadratmeter große Bereich, der extra für Krippenkinder entstanden ist, offiziell eröffnet.

Im Mai vor zwei Jahren hatte der Waldorfkindergarten Vergrößerungswünsche angemeldet, Platz für 20 Kinder unter drei Jahren wollte man schaffen, der Bedarf war unübersehbar. Konkret: zwei Gruppenräume, einen Bewegungsraum, einen Ruheraum, eine Küche, Sanitärbereiche, einen Abstellraum und einen Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter. Umgesetzt hat das der Markeruper Architekt Gunnar Dogs, außerdem jede Menge Handwerker aus der Stadt und der Region. Spatenstich war dann vor etwas mehr als einem Jahr, und mit Blick darauf sagt Dogs gestern: „Damals habe ich vollmundig Ostern als Eröffnungstermin angekündigt. Aber dann kam der Regen.“ Tatsächlich litt die Baustelle gerade im vergangenen Jahr und Anfang dieses Jahres stark unter dem Wetter. Hinzu kam ein Einbruch an Fördergeldern – von ursprünglich 22.000 Euro je U 3-Platz auf 7000 Euro. Am Ende landete man so bei überschlagenen 750.000 Euro Gesamtkosten, getragen von Bundeszuschüssen, der Stadt und der Gemeinschaft zur Förderung der Waldorfpädagogik Kappeln. Ungeachtet dessen lobt Dogs den „gut funktionierenden Bauherren“, also das Kindergarten-Team, für „die sehr konstruktive Zusammenarbeit“.

Dass die Besucher angetan sind von dem, was dort in der Schulstraße entstanden ist, wird schnell klar. Der stellvertretende Bürgervorsteher Helmut Schulz nennt den Bau „wirklich bemerkenswert“ und betont: „Er sollte beispielgebend sein.“ Auffällig ist neben dem Holz als überwiegendem Material vor allem die Sorgfalt zu Details, wie etwa einem dicken Schiffstau als Fußleiste.

Am Montag werden im wabenförmigen Anbau 18 U 3-Kinder einziehen, zudem hat der Waldorf-Kindergarten drei neue Erzieherinnen eingestellt. Und Rüdiger Lange ahnt, dass das erst der Anfang ist. „Irgendwann werden wir über einen Mittagstisch und längere Öffnungszeiten nachdenken müssen“, sagt er. Aber auch dann wird er sich vermutlich auf den Begründer der Waldorfpädagogik, Rudolf Steiner, berufen, den er gestern zitiert: „Aus dem Ernst der Zeit muss geboren werden der Mut zur Tat.“