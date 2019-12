Töpferei Stock Kappeln : Ein Becher für die Schwimmhalle

Teile des Erlöses aus dem Verkauf des neuen „Südseebechers“ gehen an den Verein „Schwimmhalle für Kappeln“.

Avatar_shz von sb

11. Dezember 2019, 12:44 Uhr

Kappeln | In diesem Jahr gibt es bei der traditionellen Veranstaltung „Pötte, Punsch und Pannkoken“ in der Töpferei Stock, Grüne Straße, einen ganz besonderen Becher: Der Jahresspendenbecher hat die neue Südseeglasur und ist damit eine echte Novität der Töpferei. Die Farbgebungen der Unikate erinnern an einen Südseetraum, und passend zum Element Wasser wird der Spendenbecher in diesem Jahr zugunsten des Vereins „Schwimmhalle für Kappeln“ verkauft. Er ist bei dem kleinen Weihnachtsmarkt der Töpferei am Sonnabend, 14. Dezember, und dann bis Ende des Jahres, für 15 Euro zu bekommen.

Zehn Euro eines jeden verkauften Bechers gehen an den Verein. Debora Stock und ihr Team haben 100 Becher hergestellt und möchten den jungen Verein „Schwimmhalle für Kappeln “ damit unterstützen.

Swantje Schmagold-Trocha, Vorsitzende des Vereins, und ihr Stellvertreter Andreas Zobel sind begeistert. „Dass Debora Stock und ihre Mitarbeiter sich so für unseren Verein einsetzen, ehrt uns sehr“, sagt Schmagold-Trocha. Die beiden Vorstandsmitglieder werden gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Vereins bei „Pötte, Punsch und Pannkoken“ den Verkauf der Südseebecher unterstützen. Die Veranstaltung beginnt am Sonnabend um 14.30 Uhr.