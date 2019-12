Hochbetrieb : Die „Weihnachtsmänner“ helfen aus

Bei den Zustellern der Deutschen Post herrscht Hochkonjunktur, aber am Abend sind meistens alle Pakete ausgeliefert.

Avatar_shz von Doris Smit

11. Dezember 2019, 18:58 Uhr

Kappeln | Es gibt viel zu tun, aber von Hektik keine Spur im Zustellstützpunkt der Deutschen Post in Kappeln. Spätestens mit dem „Black Friday“ vor zwei Wochen ist der Startschuss für die Weihnachtseinkäufe gefallen, und das merken auch die Zusteller. „Wenn wir sonst mit rund 7900 Paketen in der Woche rechnen, sind es jetzt bereits etwa 12.000“, sagt Stefan Nicolaus, stellvertretender Betriebsleiter der Zustellstützpunkte in Flensburg.

Sebastian Grimm ist gemeinsam mit Madeleine Kulpe Leiter des Zustellteams in Kappeln. 48 Mitarbeiter arbeiten hier insgesamt, darunter Voll- und Teilzeitkräfte. Ihr Einsatzgebiet reicht von Steinbergkirche im Norden bis Süderbrarup im Süden. Der Bereich bis Niesgrau und Schrepperie gehört genauso dazu, wie Damp und Thumby in Nordschwansen. Normalerweise ist der Bereich des Zustellstützpunktes in Kappeln aufgeteilt auf 27 feste Bezirke. Vor Weihnachten werden die Bezirke nach Bedarf kleiner – damit auch wirklich alle Empfänger angefahren werden können. „Dann setzen wir unsere Weihnachtsmänner ein, und sie bekommen von jedem Bezirk ein bisschen ab“, sagt Grimm. Tatsächlich werden die Mitarbeiter, die das Team in diesen Zeiten unterstützen so genannt. „Starkverkehrsverstärkung heißt das offiziell“, sagt Nicolaus und lacht. Die Zusatzbezirke variieren täglich, denn egal ob es Weihnachtspost von Privatpersonen sind oder Interneteinkäufe – keiner kann voraussehen, wie hoch das Paketaufkommen am nächsten Tag sein wird. Das koordinieren Grimm und Kulpe jeden Morgen neu.

Der erste Schwung Pakete kommt gegen 7.30 Uhr aus dem Paketzentrum in Neumünster. Zur Zeit hat die Post eine Halle des leerstehenden Klaus & Co.-Gebäudes an der Bernhard-Liening-Straße 28 angemietet, gleich an dem festen Zustellstützpunkt nebenan. „Das ist super, so haben wir alle Bezirke in einer Halle“, erklärt Nicolaus. Bis ins kommende Jahr wird die Halle vorerst genutzt. Die einzelnen Zusteller suchen sich die Pakete aus den Rollcontainern zusammen. Sie sind noch nicht fertig, da fährt kurz nach 9 Uhr schon der nächste Wagen mit zwölf Rollcontainers voller Pakete auf den großen Hof. Fahrer Matthias Meiske beginnt abzuladen – leere Rollcontainer nimmt er gleich wieder mit zurück. „Meistens sind es zwei Lkw, aber manchmal kommen auch noch Pakete als Sonderfahrt hinterher“, erklärt Grimm. Wenn alles verladen ist, macht er sich auf seine Tour Richtung Kronsgaard, Hasselberg und Stenderup. „Immer im Kundenkontakt – das ist wichtig“, sagt er.

Inzwischen leeren sich die Rollcontainer. Die Mitarbeiter arbeiten schnell, aber die Stimmung ist entspannt. „Wir haben ein gutes Team“, lobt Grimm. Gleich machen sich alle auf den Weg. Wenn der Empfänger nicht angetroffen wird, gibt es häufig einen Einzelwunschort oder einen Garagenvertrag, in dem ein Ort vereinbart wurde, an dem die Pakete gefahrlos hinterlegt werden können. Oft hilft auch der Nachbar aus. „Wir versuchen es immer mit einer zweiten Zustellung, bevor wir eine Benachrichtigung einwerfen, einfach um dem Kunden einen Weg zu ersparen“, sagt Grimm. Überhaupt steht Kundenservice hoch im Kurs, auch durch die Sendungsverfolgung. „Die Pakete werden an jedem Punkt ihrer Reise gescannt“, erklärt Nicolaus. Und die Post ist nach wie vor der Dienstleister, der jeden Empfänger anfahren muss: „Jede höchste Alm und jede kleinste Hallig“, sagt Nicolaus und lacht. Grimm ergänzt: „Wir sind jeden Tag bemüht, sämtliche Pakete lückenlos zuzustellen. Wenn die Autos abends leer sind, ist das auch für das Team ein Erfolg“, sagt er. Hilfreich sei es immer, wenn Briefkästen auch mit Namen versehen wären, fügt er zwinkernd hinzu. „Das erleichtert die Arbeit, besonders für die neuen Mitarbeiter und Aushilfen.“