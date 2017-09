Interkulturelle Woche : Die Vielfalt zeigt sich in Kappeln

vergrößern 1 von 1 Foto: Nordmann 1 von 1

Die Interkulturelle Woche prägt auch Kappeln in diesen Tagen besonders deutlich. Zwar spricht Schirmherr Helmut Schulz, Vorsitzender des Bez-Vereins, von einer „Notlösung“ – aber: „Insgesamt, ist es nicht schlecht, was wir auf die Beine gestellt haben.“ Und wie dieses „nicht schlecht“ aussieht, offenbart ein Flyer, der insgesamt zehn Veranstaltungen für diese Woche, beginnend am morgigen Donnerstag, darstellt.

Hinter der Interkulturellen Woche in Kappeln steckt ein Organisationsteam aus Olga Lang (Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit), Pastor Jörg Jackisch, Elisabeth Magnussen-Andresen (Café International), Britta Brandt (Migrationssozialberatung Wirtschaftszentrum Handwerk plus, WHP), Lara Zemite (Wirtschaft und Touristik Kappeln GmbH), Silja Thiemsen (Familienzentrum Ellenberg), Annick Moro-Burgwald und Christiane Schwerdhöfer (beide Verein „Frauenzimmer“) sowie eben Helmut Schulz. Jeder von ihnen hat seinen Teil dazu beigetragen, damit am Ende ereignisreiche Tage unter der Überschrift „Vielfalt verbindet“ dabei herauskommen. Schulz spricht deshalb von „Notlösung“, weil in der Vergangenheit üblicherweise ein großes interkulturelles Fest mit allen Beteiligten gemeinsam stattgefunden hat. „Das war diesmal nicht möglich“, sagt er – soll es aber im kommenden Jahr wieder sein. In diesem Jahr verteilt sich die Interkulturelle Woche daher quer durch die Stadt.

Das „Warm up“ gestaltet der Verein „Frauenzimmer“ mit seinem internationalen Frauenfrühstück (morgen, ab 10 Uhr, Schmiedestraße 18). Frauen bringen dazu landesübliche Leckereien mit – auch wer bislang nicht dabei war, ist gerne gesehen. Der offizielle Auftakt folgt dann morgen Nachmittag im Begegnungszentrum, wenn der „Markt der Köstlichkeiten“ eröffnet wird (ab 16 Uhr, Ellenberger Straße 27). Und auch dort geht es kulinarisch zu, wenn Menschen mit und ohne Migrationshintergrund an verschiedenen Ständen ihre Angebote vorbereiten. Olga Lang kündigt an: „Jede Nation hat ihren eigenen Tisch.“ Erwartet werden beispielsweise Köstlichkeiten aus Frankreich, Russland, Armenien, Eritrea, Lettland oder Syrien. „Auf diese Weise möchten wir den Kappelner gerne zeigen, wie viele Nationalitäten eigentlich zur Stadt dazugehören“, sagt Lang. Musik und ein Bühnenprogramm sind ebenfalls vorgesehen.

Der Gottesdienst mit Pastorin Nadja Jöhnk am kommenden Sonntag, 24. September, steht ebenfalls unter dem Motto „Vielfalt verbindet“ (ab 9.30 Uhr, Nikolaikirche), ehe das Fest „Danke Kappeln – Danke Deutschland“ beginnt (ab 13 Uhr, Deekelsenplatz). Christiane Schwerdhöfer erklärt: „Damit möchten sich die Geflüchteten bei den Kappelner bedanken – und auch dann gibt es wieder viel zu essen.“ Allerdings, weil die Sache unter freiem Himmel stattfindet, in erster Linie Süßigkeiten, Tee, Kaffee und Gebäck, selbstverständlich wieder international angehaucht. Zelte und Bierzeltgarnituren werden aufgebaut.

Am Montagabend, 25. September, ist Kino-Zeit. Im „Capitol“ läuft „Welcome to Norway“ (ab 20 Uhr, Poststraße 10), eine Integrationskomödie mit durchaus ernstem Hintergrund. Karten gibt es für 6 Euro bereits jetzt im Kino. Der Dienstag, 26. September, gehört der Kunst. Im Regionalzentrum findet der Workshop „Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg“ mit dem Künstler Behrus Basiar statt (ab 17 Uhr, Wassermühlenstraße 12). Die Teilnehmer erstellen gemeinsam eine Friedenscollage, tauschen dabei Gedanken und Erfahrungen aus. Fortgesetzt wird der Workshop am Freitag, 29. September, ab 15 Uhr. Anmeldungen sind nötig, da maximal zwölf Personen mitarbeiten können (katja.isaack@kirche-slfl.de, Tel. 0 46 42 / 91 11 33). Ebenfalls am Dienstag öffnen die Sprach- und Migrationskurse des WHP (ab 14 Uhr, Hindenburgstraße 2 a) ihre Türen und stellen ihre Arbeit vor. Britta Brandt sagt: „Es werden ehemalige Sprachschüler und auch Lehrer da sein.“

Begegnungen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen soll das Café International am Mittwoch, 27. September, im Birger-Forell-Haus (ab 18 Uhr, Holtenauer Straße 13) ermöglichen. Zu diesem offenen Treffen wird Fingerfood mitgebracht, die Teilnehmer spielen zusammen, machen Musik und hören Vorträge zu bestimmten Themen. Und wer die Fahrradwerkstatt noch nicht kennt, kann das am Donnerstag, 28. September, bei einem Tag der offenen Tür ändern. Die Verantwortlichen präsentieren ihr Tun (ab 13 Uhr, Hindenburgstraße 2 a), parallel dazu ist an gleicher Stelle ein Kaffeeklatsch für Ehrenamtliche geplant (ab 14 Uhr).