Kappeln : Die „Türkengilde“ zieht durch die Stadt

„Garibaldi“ hängt am „Cameo“.

von Barz

27. Dezember 2018, 19:10 Uhr

Kappeln | Vor 351 Jahren wurde sie gegründet: Die „Junge-Leute-Gilde zu Kappeln von 1667“, besser bekannt als „Türkengilde“. Für sie beginnt immer am Tag nach Weihnachten der Härtetest.

Beim morgendlichen „Türkentrecken“ bringen sie das hölzerne Maskottchen „Garibaldi“ am Gildelokal an. Damit geben sie bekannt, dass an dieser Stelle noch am gleichen Abend die Gildeversammlung stattfinden wird und dass dabei die für das Gildejahr notwendigen Beschlüsse gefasst werden.

In diesem Jahr musste das Gildelokal gewechselt werden. Das „Türkentrecken“ fand diesmal im „Cameo“ am Kappelner Nordhafen statt. Bereits um 9.30 Uhr trafen sich die Gildebrüder vor dem Lokal. Nach Absingen des Gildeliedes „Unser Türk’ heißt Garibaldi“ wurde dieser an der Außenfassade des Versammlungslokals im ersten Stock weithin sichtbar platziert. Das war eine Sicherheitsmaßnahme, um das Gildemaskottchen vor Kidnapping zu schützen. Denn das war in der Vergangenheit bereits einige Male vorgekommen. Meist erfolgte die Rückgabe nach einer Lösegeldzahlung. Das wurde stets dem ersten Ältermann aufs Auge gedrückt.

Nachdem „Garibaldi“ sicher in der Höhe fixiert worden war, gingen die 17 anwesenden Gildebrüder an Bord des Raddampfers „Schlei Princess“ und ließen sich unter Absingen des Gilde- und des Kappeln-Liedes einmal durch die geöffnete Brücke hin- und zurückfahren.

Anschließend fand der Umzug durch die Kappelner Innenstadt ebenfalls mit Gesang statt. Auf einem Transportwagen wurde ein „Garibaldi“-Duplikat mitgeführt, auch die Gildeflagge war mit dabei.

Im Rahmen des Umzugs wurden auch verdiente Ehrenmitglieder aufgesucht. Die erste Rast wurde bei Karl-Heinz Daniel gemacht. Der war vorab informiert worden. Entsprechend gut wurden die Gildebrüder bewirtet. Die zweite Rast wurde bei Gildebruder Hartmut Föh eingelegt. Auch hier waren die Gildebrüder mit der Bewirtung hochzufrieden. Bei beiden Gastgeberfamilien bedankten sie sich mit dem Gildelied. Anschließend war gegen 16 Uhr zunächst erst einmal Schluss. Die Gildebrüder wurden nach Hause entlassen. Dort konnten sie sich auf die am Abend um 20 Uhr im „Cameo“ stattfindende Gildeversammlung vorbereiten.